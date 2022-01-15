Валерий Карбалевич: Не открыл ли Казахстан «ящик Пандоры»? 1 15.01.2022, 12:36

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Первые уроки операции ОДКБ.

Войска ОДКБ покидают Казахстан. Через неделю после вступления. Можно сказать, что их пребывание в этой стране было во многом символичным, пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Войска ОДКБ не принимали участия ни в подавлении протестов, ни в каких-либо столкновениях с гражданами Казахстана. Они играли роль страховки, роль силы, которая могла понадобиться, если бы команда президента Токаева потеряла контроль над ситуацией.

Но символичность присутствия войск ОДКБ в Казахстане проявилась в другом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не случайно принял решение ускорить вывод войск ОДКБ, так как сам факт их появления и пребывания там нанес сильный удар по международному престижу этой страны.

Казахстан строит свою государственность 30 лет. В этом направлении были предприняты огромные усилия. Программы развития страны реализуются на протяжении многих лет. Значительные ресурсы вложены в укрепление положительного международного имиджа молодого государства. Например, казахстанское руководство очень гордилось тем, что в 2010 году в Астане прошел саммит ОБСЕ. Назарбаев был объявлен отцом-основателем казахстанской государственности.

Нужно было, чтобы этот политический кризис случился, чтобы все развалилось и для спасения положения пришлось приглашать войска из соседних стран. И в чем ценность этой государственности, построенной 30 лет назад, когда государственную власть нужно было поддерживать иностранными штыками?

Нечто подобное могло произойти и в Беларуси в августе-сентябре 2020 года, когда Лукашенко попросил Путина ввести российские войска. Тогда страну спасли от национального позора протестующие, которые вели себя абсолютно мирно, и Кремлю было не за что цепляться. Ведь формальным основанием и оправданием ввода войск ОДКБ в Казахстан были беспорядки, погромы, грабежи, которыми сопровождались протесты.

Главный вывод из истории как Казахстана, так и Беларуси состоит в том, что государство, не опирающееся на поддержку народа, в котором народ не является субъектом политики, очень шатко. Если власть держат иностранные штыки, это признак того, что на международном политическом жаргоне ее называют несостоявшимся государством.

Режим Токаева выстоял, но цена оказалась достаточно высокой: значительные человеческие жертвы, разрушенные объекты, испорченные отношения с Западом, усиление зависимости от России и плохой инвестиционный климат.

Другой фактор. Токаев быстро понял, что присутствие российских войск в Казахстане — это большая опасность. Напомним, что именно воинские части Российской Федерации способствовали аннексии Крыма в 2014 году. А в северных регионах Казахстана преобладает русскоязычное население.

Единственным положительным результатом нахождения войск ОДКБ для Токаева было то, что они помогли свергнуть Назарбаева. Это означает, что ОДКБ становится инструментом участия во внутриполитических спорах государств-членов этой организации. И этот инструмент находится в руках Москвы. Здесь нужно только начать, создать прецедент. Этим инструментом можно манипулировать. Например, вводить войска не только по приглашению президента, но и «по требованию народа», «здоровых сил общества». Так Кремль объяснил свои действия в истории Крыма и Донбасса. Разве Казахстан не открыл «ящик Пандоры»?

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