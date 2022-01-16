Как белорусским водителям сэкономить деньги на топливо зимой 1 16.01.2022, 18:31

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Есть несколько простых правил.

Владельцы автомобилей могут существенно снизить расход топлива в зимнее время, если будут придерживаться определенных правил. "Апостроф" рассказывает, как водители могут сэкономить деньги на топливо и как правильно обслуживать автомобиль зимой.

Прогрев двигателя

В зимнее время необходимо снизить время прогрева мотора, а по возможности - обойтись без автозапуска. Современным двигателям в холодное время года достаточно несколько минут поработать на холостом ходу. Если были сильные морозы - достаточно потратить на прогрев 5-10 минут.

Снижение энергопотерь

Эксперты рекомендуют водителям использовать специальные приспособления, которые помогут снизить энергопотери во время зимы. Речь идет о пластиковых экранах на решетку радиатора или об "автоодеяле", которое укладывают под капотом.

Очистка автомобиля от снега и наледи

Есть такие водители, которые оставляют на крыше внушительный сугроб после снегопада, объясняя это тем, что обзору он не мешает. Однако, наросты ухудшают аэродинамику транспортного средства и тормозят его. Тепло от салона подогревает сугроб, из-за чего вода подмерзает и превращается в лед. Как итог - на кузове образуется твердая корка, которая увеличивает массу автомобиля.

Контроль состояния шин

Спущенные шины увеличивают сопротивление качению и провоцируют рост расхода топлива. Поэтому важно всегда следить за уровнем давления.

Смена масла

В холодное время года специалисты советуют автомобилистам выбирать менее вязкое масло. Загустевшая смазка влияет на расход топлива во время запуска двигателя, поэтому водителям важно отказаться от полусинтетических масел, из-за того, что минеральная основа густеет быстрее.

Генеральная уборка

С наступлением холодов водителям нужно убраться в багажнике и убрать из него все лишнее. Лишний вес влияет на массу автомобиля и увеличивает расход топлива.

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