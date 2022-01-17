Принц Гарри подал в суд на британское правительство 2 17.01.2022, 13:06

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Чего требует внук королевы?

Принц Гарри подал в суд на британское правительство. Он сделал это, потому что не согласен с решением, которое не позволяет ему лично платить за полицейскую охрану для себя и своей семьи.

Внук Елизаветы II, который лишился королевских привилегий, заявил, что готов оплачивать работу полиции из собственного кармана. Герцог хочет привезти из США своего сына Арчи и маленькую дочь Лилибет, но он и его семья "не могут приехать в свой дом, потому что это слишком опасно". Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на издание CNN.

"Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском", - написано в заявлении представителя принца Гарри.

Известно, что внук Елизаветы II остался без полицейской охраны, которая финансировалась за счет налогоплательщиков, когда заявил об отказе от королевских обязанностей в 2020 году и переехал в США. Гарри хотел оплатить расходы полиции на охрану еще в январе 2020 года в Сандригеме, но его предложение было отклонено. По словам представителя герцога Сассекского, его команда в настоящее время подает все необходимые документы, чтобы решение Министерства внутренних дел было пересмотрено.

Юристы герцога Сессекского также добавили, что приватные телохранители Гарри и Меган не имеют надлежащей юрисдикции за границей, а также доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности принца и его семьи.

В правительстве прокомментировали заявление принца Гарри: "Система безопасности правительства Великобритании является строгой и пропорциональной. Наша давняя политика заключается в том, чтобы не предоставлять подробную информацию об этих договоренностях. Это может поставить под угрозу их целостность и безопасность. Также было бы неуместно комментировать детали любого судебного разбирательства".

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от всех королевских обязанностей и переехали жить в США. Они с двумя детьми на данный момент проживают в роскошном особняке в Монтесито, Калифорния.

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