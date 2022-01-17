Ученые: Васаби стимулирует рост волос 6 17.01.2022, 22:11

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Соус васаби часто подают к суши.

Ученые выяснили, что решить проблему облысения может специальная приправа. Стимулировать рост волос способен соус васаби, который часто подают к суши. Об этом пишет Еxpress.

Издание ссылается на результаты исследования 2017 года, в которых говорится о том, что в пряной пасте содержится большое количество специального химического вещества 6-MSITC или изосапонарина, пробуждающего клетки, которые отвечают за рост волос на коже головы человека.

Это подтверждает и новое исследование, согласно которому, химический изосапонарин также ускоряет рост волос, активируя клетки волоска, позволяя им реагировать на внешние раздражители.

Кроме того, предыдущие тестирования показали, что изосапонарин способствует выработке человеческого коллагена, необходимого для любого восстановления.

А в последнем исследовании говорится о том, что данное химическое вещество может быть в три раза эффективнее, чем классические средства от выпадения волос именно при лечении мужского облысения.

Таким образом, предполагается, что мазание васаби кожи головы может принести пользу и возобновить рост волос.

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