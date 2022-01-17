Роберт Левандовский признан ФИФА лучшим футболистом 2021 года
- 17.01.2022, 23:10
Год назад поляк также признавался лучшим футболистом.
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский объявлен на церемонии в Цюрихе лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.
По правилам, при определении победителя в этой номинации учитываются результаты игроков в период с 8 октября 2020 года по 7 августа 2021 года.
Другими претендентами на награду являлись форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Напомним, что год назад Левандовский также признавался лучшим футболистом.