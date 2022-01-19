Кто на самом деле заплатит за «продуктовые карточки» для белорусов? 6 19.01.2022, 9:19

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Экономист раскрыла суть уловки властей.

С 17 января белорусские торговые сети начали продажу со скидкой в 10% некоторых социально значимых товаров для уязвимых категорий населения. Акция продлится до 30 июня. Она действует в рамках соглашения, подписанного Министерством антимонопольного регулирования и торговли с представителями 16 торговых сетей.

Экономист Катерина Борнукова рассказала «Филину», что, на ее взгляд, вызывает вопросы в инициативе властей.

— Проблема в самом дизайне этой акции. Не в том, что она такая короткая, действие можно продлить. Дело в том, что государство перекладывает свою социальную функцию на частные предприятия. Абсолютно непонятно почему. Не то, чтобы в ритейле нашем сейчас были какие-то суперприбыли. Наоборот, он достаточно нехорошо себя чувствует, — отметила эксперт.

Еще один момент — неэффективность самого подхода, предложенного государством:

— Если ты не питаешься тем, что предложено в списке, если твоя проблема заключается в чем-то другом, выходит, что ты не получаешь данной социальной поддержки. С такой точки зрения, это не самый эффективный способ помочь.

Всегда лучше оказать людям денежную поддержку, а не предоставить скидку на какой-то товар.

По мнению Катерины Борнуковой, не все уязвимые группы будут охвачены поддержкой в рамках стартовавшей акции. Опять речь идет о пенсионерах, многодетных семьях и получателях адресной социальной помощи. Иными словами, охвачены те категории населения, которые и так получают помощь государства.

— Да, это уязвимые категории. Это те люди, которые тратят много денег на питание, для них эти скидки актуальны. Но в целом, это не исчерпывающий список уязвимых категорий населения.

У нас есть и рабочая бедность. Мы знаем, что среди малообеспеченных семей адресной социальной помощью охвачены далеко не все. А многие пенсионеры, наоборот, не являются по белорусским стандартам малообеспеченными. Многие семьи с детьми, даже с одним или двумя, семьи с одним родителем, чаще одинокой матерью, не получат никакой социальной поддержки через этот механизм.

Как торговые сети будут компенсировать свое участие в акции? Собеседница «Филина» не исключает, что в итоге представители ритейла повысят цены либо на акционные товары, либо на другие популярные позиции: «В любом случае, кто-то за это будет платить».

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