«Самолет — и тот подержанный, а два банка моих где?» 5 19.01.2022, 12:13

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Алия Назарбаева

Фото: Reuters

Как дочь Назарбаева судилась с собственными финансистами в Высоком суде Лондона.

Английские газеты 9 января сообщили о том, что еще в 2016 году был подан иск дочери Назарбаева к неким «финансовым советникам», которые якобы обчистили ее — если не до нитки, то, по меньшей мере, наполовину. По версии английских журналистов, Назарбаева заявила, что в 2000-е годы она вывела из Казахстана и пыталась инвестировать в разные активы более 300 млн долларов, пишет «Новая газета».

Это все выглядит сюрреалистично: «политически значимое лицо» (politically exposed person, PEP) само признается в создании целой сети офшорок, на которые должны были уходить деньги? Мы решили проверить эти утверждения. Проблема, однако, в том, что судебного решения по делу не было — суд завершился мировым соглашением между Назарбаевой и ее финансистами. Но мы сумели получить копию искового заявления Алии к неким Денису Короткову-Кагановичу и Малику Ишмуратову из официального реестра английских судебных документов. И вот что мы в нем прочли.

Офшорная сестра

Алия Назарбаева утверждает, что в 2005 году познакомилась с неким Маликом Ишмуратовым, который будто бы стал активно ее консультировать на предмет персонального богатства. Со слов Назарбаевой, он многократно говорил ей, что она PEP — «политически значимое лицо» и что ей опасно хранить активы в Казахстане; что ей нужно держать активы за границей и что он знает людей, которые могут в этом помочь. В 2006 году Ишмуратов познакомил ее с «опытными менеджерами персонального богатства» — Денисом Коротковым-Кагановичем, Романом Жуковским и Флорианом Раисом. С этими джентльменами Алия встречалась в Лондоне, Женеве и Алматы; в Лондоне они под это дело даже открыли офис.

Согласно заявлению Назарбаевой, в середине 2006 года она продала «некоторые ценные акции» в Казахстане, получив около 325 млн долларов. И снова ей г-н Ишмуратов посоветовал вывести эти деньги. Советы упали на благодатную почву:

Алия все больше беспокоилась по поводу своего статуса politically exposed person — «в связи с ожиданием рождения первой дочери в сентябре 2007-го».

Ишмуратов настолько сблизился с Назарбаевой, что стал называть ее «своей сестрой». Он заверял ее, что та может доверять Денису Короткову-Когановичу и другим.

Весной 2007 года Назарбаева, с ее слов, встретилась в ресторане в Алматы со всеми четырьмя. Те сделали презентацию (основным «выступающим» был Коротков-Каганович), в которой подчеркивалось, что Назарбаева ни в коем случае не должна держать деньги в Казахстане; ишмуратовские финансисты готовы структурировать все активы Назарбаевой и вести дела от ее имени; активы следует вывести из Казахстана, и, хотя их собственником останется Назарбаева, они будут формально записаны на траст с Британских Виргинских островов, чтобы спрятать и защитить (hide and protect) ее имущественные права и интересы. Финансисты предложили: часть капитала останется в виде денег, а другая будет использована для различных инвестиций. Вознаграждение лондонской четверки составит четверть всего заработанного от удачного инвестирования.

Эффективный лондонский менеджмент

Назарбаева далее заявляет суду, что не дала в ресторане четкого согласия финансистам на реализацию этой схемы. Однако работа закипела. На дочь президента была оформлена базовая структура — компания Marstock (Британские Виргинские острова). Для той части имущества, которая должна была остаться в виде денег, была якобы создана структура в Лихтенштейне — фонд Alsarah. Мы не можем пока подтвердить существование такой организации — в реестре Лихтенштейна не обнаруживается действующей структуры с таким названием или вычеркнутой записи о ней.

Финансисты, как уверяет суд дочь президента, наклепали целую корзину фирм и фирмочек для управления ее богатством:

AS Properties Holding Limited, Hartsage International Limited — Британские Виргинские острова;

KNG Private Services — Англия;

KNG Investment SPC Fund Limited, KNG Management Limited, Alsarah Foundation, Alsarah Limited, Channingwick Limited — Багамы;

Whyndham Limited (оно же в дальнейшем Alsarah Finance GmbH) на Сент-Винсенте и Гренадинах.

Также средства Назарбаевой, с ее слов, двигались через фирмы, о существовании части из которых она до какого-то момента и вовсе могла толком не знать:

Ashton Rose Limited, Ashton Rose Concierge Service Limited, Oracle Capital Family Office Limited, Machlin Oracle Limited, Machlin Oracle SICAV-SIF, TFS Loans Limited, The Finance Store Limited — в Англии;

Honeydew Investments, Tigan Investments Limited — на Сейшелах;

Oracle Capital Advisors Limited, Avere BSB Investments Limited — на Багамах;

Croxton Holdings Limited, Estates Premier Corporation — на Британских Виргинских островах;

Alpha Resources Limited — в неизвестной юрисдикции.

13 июня 2008 года Назарбаева перевела 150 млн долларов в базовую структуру траста — британско-виргинский «Марсток». План был такой: 100 млн долларов уходят в Лихтенштейн, 50 млн остаются в «Марстоке» на карманные расходы.

8 декабря 2008-го в «Марсток» Назарбаева перевела еще 108 млн долларов для покупки швейцарского банка CBH Compagnie Bancaire Helvetique. 15 января 2010-го Назарбаева перечислила еще 14 млн долларов в «Марсток» — для покупки самолета. И 15 марта 2013 года Назарбаева перевела 40 млн долларов для покупки Liberty Bank в Грузии.

Всего Назарбаева, как следует из ее собственного иска, вывела из страны в ходе своих взаимодействий с «братом» Ишмуратовым и его командой 312 млн долларов.

Инвестиции не удались

Зачем Назарбаевой нужно было покупать банк? Ответ дает она сама в своем иске — как «политически значимое лицо» она не могла спокойно открывать счета вне Казахстана, поэтому свой банк — нужен. К тому же Ишмуратов убедил ее, что это будет «неплохая инвестиция». Она встречалась в Лос-Анджелесе с Жозефом Бенаму (Joseph Benhamou), основателем и руководителем Compagnie Bancaire Helvetique, и в итоге договорилась об обмене 51% акций банка на 130 млн швейцарских франков (108 млн долларов).

Однако финансисты оплатили, как утверждает потерпевшая, только 75 млн франков, а еще 75 млн, со слов Назарбаевой, якобы исчезли в неизвестном направлении. Акций она так и не получила.

Назарбаева также поручила своим финансистам купить ей виллу в Дубае и вложиться в тамошний девелопмент. Ей пришлось будто бы оплатить в связи с этим дорогостоящее пребывание Ишмуратова в Дубае, но ни виллы, ни активов она также не получила — еще 16 млн долларов долой.

Назарбаева якобы поручила Ишмуратову и компании купить ей дом в Лондоне на Вью-роуд в Хайгейте. У продавца дом стоил 7,35 млн фунтов. «Доверенные финансисты», как жаловалась Назарбаева суду, будто бы быстренько перекупили его и продали ей на 1,39 млн фунтов дороже. Мелочь, а неприятно.

Ишмуратов предложил Назарбаевой, по ее словам, поучаствовать в инвестициях в недвижимость Harrison Varma на Бишопс-авеню в Лондоне, но она якобы отказалась. Однако «доверенные финансисты» тем не менее предоставили из ее денег, как уверяет Назарбаева, на эти цели кредит фирме Buxmead Limited, и та купила кусок земли на Бишопс-авеню за 30 млн фунтов. Частично этот кредит был впоследствии возвращен. Итоговый ущерб с учетом частичного возврата Алия оценивает в 14 млн долларов

Стала Назарбаева покупать самолет. При цене продажи в 23 млн долларов на фирме-прокладке осталось под контролем ее финансистов 2,6 млн долларов, к тому же ей, возмущается Алия, поставили подержанный самолет вместо «совершенно нового» (brand new).

Еще несколько десятков млн долларов у Назарбаевой исчезло в ходе сделки с покупкой 49,9% банка Liberty в Грузии у румынского миллиардера Дину Парисиу — был использован хитрый круговорот офшорок. Акции оказались записаны не на Назарбаеву, а на структуры некоего Олега Никитюка, сотрудника лондонских финансовых гениев. После продажи тех активов, которые остались от этой сложной операции, Назарбаева оценила ущерб в 13 млн евро.

В другой серии трансакций Назарбаева покупала (с ее слов, уже вполне сознательно) еще долю в Liberty банке Грузии. На эти цели она предоставила 40 млн долларов. Финансисты прокрутили несколько схем с офшорками — в итоге денег стало меньше, акций не появилось. Часть денег Назарбаевой вернули, и она заявила об ущербе в 24 млн долларов.

Дальше — по мелочи: 22,7 млн долларов якобы ушло на кредиты фирмам, находившимся под контролем финансистов (частично — и иных лиц: Сергея Кима, Грегори Стульберга (Stulberg), Марка Шабада, Мартина Грехэма). Частично эти кредиты были возвращены. 24,7 млн долларов ушло в микрокредитную фирму под контролем лондонских менеджеров и Грехэма. Ну и 5 млн долларов — без внятных целей под контроль Стульберга и Шабада. Всего под графой «разное» Назарбаева потребовала, с учетом частично возвращенных средств, 23 млн долларов.

Подчеркнем, что излагаемые события приводятся нами в версии Алии, которая дала письменное обязательство, что сказанное ею — правда. К сожалению, у нас нет возможности оперативно связаться с ее финансистами и узнать их точку зрения. Если они будут любезны изложить ее для газеты, с удовольствием предоставим им право на ответ.

Полная сумма ущерба, заявленная в иске, перевалила за сотню миллионов долларов. О чем в итоге договорилась дочь Назарбаева с Ишмуратовым и Коротковым-Кагановичем, знает только английский судья. Ну и они сами. Напомним: стороны заключили мировое соглашение.

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