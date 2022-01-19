«Когда узнала о сумме пенсии, чуть не упала со стула» 21 19.01.2022, 13:44

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Истории белорусских пенсионеров, которые не покажут по БТ.

Несколько жителей Барановичей рассказали Intex-press, какую пенсию получают, на что ее тратят и как проводят время.

София Хрещикова, 72 года: «Ждала пенсию, чтобы, наконец, привести в порядок здоровье»

– Я проработала швеей на трикотажной фабрике около 30 лет. Сейчас на пенсии. На пенсии живется класс (поднимает большой палец вверх, улыбается, – Прим.).

Работа у меня была физически тяжелой. Помню, как постоянно ныла спина, но жаловаться было некому – нужно было детей поднимать. Платили нормально. С годами становилось, конечно, сложнее – падало зрение, отекали ноги. Как результат – II группа инвалидности в 52 года. Долго лежала в больнице, было два инсульта, но Бог дал шанс жить дальше, поэтому я сейчас на своих ногах и при памяти.

После болезни еще работала, пока не вышла на пенсию по возрасту. Пенсию я ждала, чтобы, наконец, привести в порядок здоровье. Работу на пенсии искать не собиралась – пусть молодые работают, а мне и так работы хватило.

Пенсия у меня немного больше 600 рублей, но этих денег мне хватает. До пенсии мне платили зарплату и небольшое пособие по инвалидности, а когда на пенсию вышла, то только пенсию, но немного выше, чем у других за счет инвалидности.

Инвалидность иметь никому не пожелаю. Чувствуешь себя слабее. Еще и каждый год нужно ложиться в больницу на обследование.

Живу я с сыном в своем доме. За коммуналку платит сын. Я только за домашний телефон рублей 20 – люблю поболтать.

После инсульта специально завела собаку, чтобы был стимул выходить вечером гулять на улицу. Сын принес дворнягу с работы – теперь она живет у нас. Я сразу решила, что оставим ее у себя. Не жалею денег на корм Тузику (так назвали): беру сухой и в консервах, еще и какие-нибудь капли от паразитов. Последний раз отдала почти 40 рублей с пенсии – купила корм и новый ошейник.

До 50 рублей оставляю в аптеке, хоть и покупаю лекарства по льготе. Покупаю не только лекарства, но и витамины, травяные чаи.

Часто хожу в магазин. Если не быть глупым человеком и не лениться, можно ориентироваться в ценах и всегда найти много продуктов по акции. Один поход в магазин мне обходится примерно в 20-30 рублей.

В магазинах много соблазнов что-то купить. К тому же раньше жалела себе многое, все детям больше покупала. Сейчас не экономлю на сладостях, покупаю белорусские конфеты фабрики «Коммунарка» и сыр к чаю. А вот на всяких соусах экономлю – у меня свой небольшой огород, поэтому летом сама делаю лечо, томатный соус.

Из развлечений – телевизор. Смотрим с подругой регулярно, особенно новости, чтобы быть в курсе, что происходят в мире и у нас. А вот сериалы не смотрю – пустое это.

Записалась в клуб по скандинавской ходьбе. Там к нам и священник приходит. Часто организовывают бесплатные экскурсии. Последний раз, например, ездили в Несвиж. Очень понравилось, отдали только 2-3 рубля за проезд. Больше ни за что не платили.

Жизнь на пенсии мне нравится, очень много свободного времени и денег хватает. Только вот за молодежь обидно, за внуков, потому что зарплаты у них меньше моей пенсии. Это не честно.

Елизавета Коронец, 63 года: «Все мои деньги: покушать и коммуналка»

– На пенсии я не так давно. Но уже успела «хапнуть радости». Я всю жизнь с 20 лет работала на мясокомбинате. Сначала была формовщиком в колбасном цеху, потом на фасовке, последнее место работы – жиловщик. Самое тяжелое. Все время на ногах. Все руки свои сбила, вены выпирают ужасно. По состоянию они, как у бабушки в лет 80.

Пока работала, как-то не задумывалась о пенсии. Здоровье было. Других болячек, кроме рук, не было. Когда узнала о сумме пенсии, чуть не упала со стула. Я, получается, половину жизни тягала жилы за 382 рубля – это моя пенсия. Обидно было до слёз в прямом смысле, когда соседки, что работали за компьютером, называли цифры за 500.

А что делать? Надо как-то жить. Спасибо дочери – помогает мне и продуктами, и деньгами. В магазин я хожу не очень часто. Беру, в основном, картофель, морковь, свеклу, молоко, кефир, хлеб с батоном. Если беру курицу, то целую – так выгоднее. Отдаю за нее примерно 8-9 рублей, а потом разделываю: часть на поджарить, часть на суп, грудку солю – иногда хочется погрызть мяско. Из овощей часто делаю винегрет, добавляю фасоль, огурец соленый. Он сытный получается и полезный.

На продукты у меня много денег уходит – примерно рублей 250. В магазине сейчас цены бешеные, поэтому за такие деньги можно только выживать.

Раньше часто брала субпродукты (сердечки куриные, печень), а сейчас они подорожали сильно. Утром всегда стараюсь есть кашу. Спасибо дочке, привозит мне мясо, сало, рыбу мороженую, к чаю конфет и печенье.

У меня свой дом. За коммуналку я плачу примерно рублей 60-70. Свет экономлю, у меня во всех комнатах свет не горит, а вечером включаю ночник. Топлю дровами – опять же дочка заказывает, и мне привозят. Вода тоже просто так не течет. Вот и все деньги мои: покушать и коммуналка.

В свободное время телевизор, газеты, внук приезжает, что-то по дому подгрести. Вот они – мои хобби. Летом проще – у меня огород. Груши, яблони, огурцы, лук. Кстати, сушу много груш и зимой варю компоты. Так и живу – скучно, но размеренно. Пенсия у меня, считаю, маленькая. Но самое главное – было бы здоровье, с остальным справимся.

Сергей Волк, 81 год: «Что мне, старому человеку, надо?»

– Всю жизнь свою я работал. Даже на пенсию вышел, а все равно 10 лет еще работал. Сначала в молодости около 7 лет был киномехаником в деревенском клубе, потом на железной дороге механиком в депо лет 20, слесарем. Токарем на заводе. А на пенсии в кочегарке работал, потому что ценили меня на работе, да и рядом возле дома. 10 лет на пенсии проработал. Дети отговаривали, но привыкли мы, старые люди, трудиться.

Пока жена жива была, всегда огороды садили. И возле дома, и в поле у нас участок был. Никогда ничего не покупали почти из продуктов, все свойское было: закатки, соусы разные, сало, мясо, куры. Курей держали, свиней. Сад у нас большой, целый погреб компотов был.

Пенсия у меня сейчас под 700 рублей. Деньги всегда остаются. Что мне, старому человеку, надо? Курей до сих пор держу, невестки закатками снабжают. Все можно купить, но есть почти не хочется. Не тот аппетит, что в молодости. Сейчас уже зубы скрипят, у меня подагра, постоянная боль.

Сколько трачу денег в магазине, даже не смотрю. Что захотел, то и купил. Но все равно курица, хлеб, молоко, масло – вот и 30 рублей уже. Пряники вот люблю и бананы. Телефон домашний вообще отключил, дети мобильный подарили. Я на него 20 рублей в месяц кладу. Котел в доме свой, есть русская печь. Кот у меня есть, собака. Сын через калитку живет, не дает мне скучать. Но у него своя жизнь. А я все равно один.

Ложусь в 8 вечера, встаю в 6 утра. Обязательно молюсь перед сном, читаю много. Утром кормлю кота, собаку, курей. Что-то в гараже приберу, наварю себе «баланды». Так и день проходит.

Когда пенсию на почте получаю, беру всегда лотерейку. Выиграю – отдам деньги внукам. И на рублей 5-10 газеты покупаю, где есть истории жизненные и статьи по здоровью.

Вечером смотрю телевизор. «Мухтара» люблю и «Зону-Х». Внуки приезжают редко, живут в другом городе.

Вся жизнь моя как неделя пронеслась. Так что цените сейчас свое молодое время.

Евдокия Зубрицкая, 75 лет: «На еде не экономим, но креветки и икру не покупаем»

–Я работала не на одной работе. И вахтером в общежитии около 25 лет, и на винзаводе уборщиком. Что сказать? Последний год я живу, как зомби. Ем, сплю. Дочку в том году похоронила – оттого и настроения нет.

Пенсия у меня приличная, получаю 614 рублей. Живу с мужем и зятем в квартире. Места всем хватает, как и денег. Моя пенсия, мужа, а зять еще работает. На продукты денег уходит много, мужики поесть любят. Мясо регулярно едим, рыбу, фрукты. Больше всего денег уходит на мясо и курицу.

Покупаем домашнее с рук целыми тушами на рублей 150-200, а потом я делю: что-то на суп, что-то поджарить, что-то засолить и подкоптить. Часто ездим на рынок, чтобы купить домашнее молоко, творог. А вот сладкое совсем не берем, потому что я – диабетик, постоянно на инсулине.

За коммуналку плачу рублей 60-70. Стираю редко, но много смотрим телевизор, почти не выключаем. Иногда с домашними в карты играем или домино, любим читать газеты, сканворды. Вечером стараюсь на улицу выйти немного, чтобы не привыкать сидеть дома.

К соседям ходим каждый вечер: вместе пьем чай, шутим, кто-то что-то о внуках расскажет – так веселее. А еще я никогда не жалею денег, чтобы как-то соседей порадовать. Последний раз на день пожилых людей купила торт к чаю и по календарю большому на 2022 год. Мне нравится что-то дарить, приятно, когда вижу, что человек рад и улыбается. Иногда и себя балую. На свой день рождения, например, купила новую скатерть в дом. То досочку новую куплю, то тарелки обновляю – мелочи, а рублей 20 в магазине оставлю.

Вот кота невестка привезла. Я сначала не хотела, а теперь счастлива. Хоть какая-то ласка и забота. Назвала Угольком.

Еще огород у меня на даче есть. Я хоть и с палочкой хожу на улице, да и зрение подводит, но огород немного сажаем. Обязательно зелень, лук, огурцы и клубнику (дочка очень ее любила). Зять потом банки катает, поэтому в доме всегда есть закатки. Мы никогда не экономим на еде. Неужели мы не заработали покушать за всю жизнь? Конечно, креветки и икру не покупаем – привыкли к нашей простой еде. Но овощи и фрукты берем всегда, там витамины.

А вот на чем действительно экономим, так это на одежде. Зачем она нам сейчас? За всю жизнь накопилось столько, что шкафы ломятся. Да и дома сидим в основном.

Денег хоть и хватает, но они как вода. К нам гости часто приезжают (племянники, внуки, друзья), поэтому всегда накрываю богатый стол. Рублей 100, а то и 200 уходит: колбасы вдоволь режу на стол, овощей, а они сейчас дорогие.

Дарю деньги на юбилеи, на свадьбы родне (50-100 рублей). Сейчас собираю внуку помочь купить машину. Не нужно жалеть. Главное – быть здоровым. Сейчас это самое важное.

Людмила Борисик, 83 года: «За месяц рублей под 100 на лекарства ушло»

– Я еще совсем молодая (смеется, – Прим.). На пенсии уже давно. Работала в зеленхозе, где тюльпаны выращивают, примерно 35 лет. Всю жизнь в грядках. Что на работе, что дома. Потом в бухгалтерии немного поработала. На пенсию ушла по возрасту, дальше работать не стала – у меня много внуков, нужно было помогать детям нянчить их.

На деньги не жалуюсь, пенсию часто поднимают. Сейчас получаю 640 рублей. По магазинам я уже давно не хожу, так как сделала операцию на глаза и слабовато вижу. К тому же после микроинсульта постоянно кружится голова. Вот сижу перед телевизором. Кажется, встала бы, на рынок сходила, хочется посмотреть, что в городе нового, но не могу физически.

За продуктами ходят дочки, внуки и соседка. Прошу, чтобы брали чек. Всегда отдаю деньги за продукты, я же пенсию получаю. Всегда что-то разное им заказываю. Бывает, курицу захочется, мясо. А иногда только фрукты, сыр. Меньше, чем на 20 рублей, мне не приносят. Вроде 20 рублей, а особо положить в холодильник и нечего.

Вот когда старые деньги были с нолями, то на 20000 можно было что-то на 3-4 дня взять. Раньше колбаса стоила на сегодняшние деньги 8 рублей. А сейчас в разы дороже. Считаю, что «накололи» нас с ценами.

На продукты цена поднимается. Я, например, люблю сок пить томатный или мультифрукт, но думаю, что за пачку сока почти 3 рубля – это дорого. Но особенно дорогие лекарства. Я пью разные препараты. В этом месяце еще и спину схватило, колола уколы. Так за месяц рублей под 100 на лекарства ушло.

С соседями у меня хорошие отношения, по подъезду четыре подруги. Вот девочки мои приходят каждый день – сядем за телевизором, смотрим передачи разные, чай пьем.

Часто ко мне приходят дети и внуки. Чаще внуки, им со мной нравится, говорят, что блины у меня вкусные получаются. Стараюсь всегда дать им на проезд, на мелочи какие-то, рублей по пять. А вот на дни рождения детям и внукам всегда дарю по 50, а то и по 100 рублей. Считаю, что им деньги нужнее – они молодые, им все надо: одежда красивая, в дом что-то.

Если бы сегодняшние деньги да на старое время… Тогда у меня было трое детей, надо было их на что-то кормить, обувать. Деньги всегда занимали, их не хватало.

В общем, на жизнь на пенсии не жалуюсь. Но в молодости жить было гораздо интереснее, там задор был, жизненные силы, весело. А сейчас ночи длинные, бессонница. Живешь, как бесполезный человек. Но жить еще хочется, жду правнуков.

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