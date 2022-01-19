Лукашенко пророчит свой конец 5 19.01.2022, 14:08

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Андрей Суздальцев

Почему в Беларуси все-таки «рванет»?

Российский политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на одно из заявлений Лукашенко и считает, что его «пророчество» может сбыться, но только в Беларуси:

«Если рванет там, где сосредоточены все наши интересы…» - Лукашенко на саммите ОДКБ в декабре 2020 года.

Так вот, не «рванет» там, где стабильная политическая обстановка и легитимная власть, уважаемая избравшим её народом, где есть универсальная и равная для всех система социальной защиты и высокий жизненный уровень, имеется защита от чиновничьей бюрократии и произвола силовиков, присутствует минимальная коррупция, а также скромный президент (глава государства), избираемый максимум на два срока.

А вот там, где народ подавлен террором силовиков, произволом судов и коррумпированной бюрократии, где выборы регулярно и демонстративно фальсифицируются, где в тюрьмах сотни и тысячи политических заключенных, где народ живет в нищете и ищет кусок хлеба за рубежом, в стране с примитивной экономикой, живущей за счет соседей десятки лет лютует авторитарно-олигархический режим в главе с прожорливой «семьей», размещенной в виллах и дворцах, которая десятками лет высасывает из страны все соки, обязательно рано и поздно «рванет».

И тут же весь народ, которого достали эти чванливые владельцы резиденций, будет объявлен экстремистами и террористами…

Но не поможет. Так что правильно пророчествовал Лукашенко два года назад. Назарбаев уже окончательно сошел…

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