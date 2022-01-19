Паралимпиец Игнатович поддержал Ивулина
- 19.01.2022, 19:42
Чемпион Беларуси по настольному теннису прокомментировал незаконный приговор спортивному блогеру.
Чемпион Беларуси по настольному теннису, паралимпиец Александр Игнатович поддержал журналиста Александра Ивулина, передает «Трибуна».
«Нет ничего невозможного». Хотя есть: невозможно сейчас в Беларуси доказать свою невиновность.
Саня, держись. Главное – в любой ситуации оставаться человеком со светлыми идеями и мыслями. И ты это нам всем еще раз показал, – написал Игнатович в своем инстаграм-аккаунте.