Паралимпиец Игнатович поддержал Ивулина 19.01.2022, 19:42

Александр Ивулин

Чемпион Беларуси по настольному теннису прокомментировал незаконный приговор спортивному блогеру.

Чемпион Беларуси по настольному теннису, паралимпиец Александр Игнатович поддержал журналиста Александра Ивулина, передает «Трибуна».

«Нет ничего невозможного». Хотя есть: невозможно сейчас в Беларуси доказать свою невиновность.

Саня, держись. Главное – в любой ситуации оставаться человеком со светлыми идеями и мыслями. И ты это нам всем еще раз показал, – написал Игнатович в своем инстаграм-аккаунте.

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