В Украине впервые успешно провели трансплантацию печени ребенку от посмертного донора 1 19.01.2022, 22:07

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Донорский орган из Винницы во Львов доставили на вертолете.

В Украине провели первую трансплантацию печени годовалому ребенку от посмертного донора. Об этом сообщила в Facebook 19 января нардеп от "Слуги народа" председатель подкомитета по современным медицинским технологиям и развитию трансплантологии медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева.

"Сегодня уже можно сказать, что пересадка была успешной, ведь после нее прошла неделя и печень работает!" – написала она.

Дмитриева отметила, что донором стал мужчина, у которого разорвалась аневризма в мозге. Орган из Винницы во Львов доставили вертолетом Нацполиции в рамках проекта аэромедицинской эвакуации.

Операцию проводили врачи из Львова и Киева.

"Для семьи малыша операция была бесплатной", – заявила она, отметив, что все расходы были покрыты средствами из госбюджета.

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