Лукаку накажут за длинный язык 5 2.01.2022, 10:22

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Последствия одного интервью.

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может не сыграть в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля».

По информации Goal, главный тренер лондонцев Томас Тухель рассматривает вариант, при котором бельгиец не попадет в заявку команды на предстоящую игру.

Немецкий специалист, таким образом, намерен отреагировать на вышедшее интервью с футболистом, в котором он выразил недовольство своим положением в команде.

Сообщается, что ни клуб, ни представители игрока заранее не знали об интервью. Вероятно, игрок и репортер Sky Sport договорились напрямую в Лондоне.

Нападающий забил 5 голов в 13 матчах АПЛ.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по белорусскому времени.

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