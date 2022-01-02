Что известно об избитом до смерти силовиками жителе Речицы 14 2.01.2022, 19:40

17,026

У Дмитрия Усхопова осталась пятилетняя дочь.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

Судя по информации со страницы Дмитрия в соцсетях, как пишет «Трибуна», он работал в ПУ «Речицагаз», а также вел активный образ жизни: играл в футбол за предприятие, ходил на стадион. Там много фотографий с «Борисов-Арен». У Дмитрия осталась 5-летняя дочь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».