Что известно об избитом до смерти силовиками жителе Речицы

Что известно об избитом до смерти силовиками жителе Речицы14
- 2.01.2022, 19:40
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У Дмитрия Усхопова осталась пятилетняя дочь.
28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.
Судя по информации со страницы Дмитрия в соцсетях, как пишет «Трибуна», он работал в ПУ «Речицагаз», а также вел активный образ жизни: играл в футбол за предприятие, ходил на стадион. Там много фотографий с «Борисов-Арен». У Дмитрия осталась 5-летняя дочь.