Алексей Навальный: Своими действиями Путин сильно повышает вероятность развала России 2 20.01.2022, 9:42

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Алексей Навальный

Политик дал интервью Time.

Журнал Time опубликовал интервью с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Ответы на свои вопросы издание получило из писем оппозиционера из покровской колонии во Владимирской области. Портрет Навального появился на обложке издания с заголовком "Человек, которого боится Путин".

Политик в нем комментировал нынешние переговоры США и России о "гарантиях безопасности" – российский оппозиционер считает, что Владимир Путин шантажирует Запад, чтобы добиться уступок, в частности, отказа от ввода жестких санкций.

Алексей Навальный также рассказал об условиях жизни в заключении. По его словам, "даже самые простые решения" в его жизни в колонии принимают в Кремле, а "по важным вопросам – вроде допуска врачей – сам Путин".

Кроме того, он говорил о том, с кем встречался с Берлине, решении вернуться на родину после лечения, будущем своего движения и сторонников, а также о пути к лидерству в России.

Политика спросили о мерах, которые предлагает его команда, – ввести персональные санкции против окружения Путина. Навальный сказал, что Путин – "без сомнения, самый богатый человек на земле", а "источник его денег – власть и коррупция".

Что ж, это случилось.

Алексей Навальный на обложке TIME pic.twitter.com/SqVkc4UYVS — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 19, 2022

"Хотите влиять на Путина – влияйте на его личные деньги. Они у вас под боком. Все знают имена олигархов и друзей Путина, являющихся держателями его денег. Мы знаем тех, кто финансирует его яхты и дворцы. Тех, кто содержит его вторую и третью семью. Большинство из этих олигархов нужны для того, чтобы раскалывать путинские элиты. Дать им сигнал о том, что режим, установленный сейчас в России, не будет для них вечным раем, где сочетается возможность грабить людей внутри России и легко и свободно тратить эти деньги в Европе и США", – отметил политик.

Алексей Навальный считает, что "своими действиями Путин сильно повышает вероятность развала страны". Его усилия по централизации власти, денег, полномочий в Москве не могут не привести к росту центробежных тенденций, когда маятник качнется в другую сторону, добавил он.

Публикация приурочена к годовщине ареста Навального после его возвращения в Россию.

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