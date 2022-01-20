США готовят запрет на поставки чипов в Россию 2 20.01.2022, 11:44

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Белый дом введет серьезные санкции, если эскалация ситуации вокруг Украины продолжится.

Белый дом предупредил американские компании по производству чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины в отношении РФ могут быть введены новые экспортные ограничения, в том числе направленные на блокирование доступа страны к глобальным поставкам электроники. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Соответствующий разговор между чиновниками из Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и представителями американской Ассоциации полупроводниковой промышленности состоялся в минувшую пятницу. По сведениям Reuters, в ходе беседы представителей отрасли попросили быть готовыми к беспрецедентным мерам в отношении Москвы в случае обострения вокруг Украины. «СНБ указал на то, что администрация активно рассматривает все варианты», - говорится в попавшем в распоряжение агентства электронном письме главы ассоциации производителей полупроводников, направленном по итогам разговора членам объединения.

«Мы очень ясно дали понять, что США с союзниками и партнерами рассматривают целый спектр вариантов на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину», - заявили Рейтер в Белом доме. Там отметили, что потенциальные меры направлены на «нанесение серьезного ущерба российской экономике». При этом в Белом доме отказались подтвердить факт разговора чиновников администрации с представителями ассоциации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская администрация рассматривает вариант ограничения экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

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