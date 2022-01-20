Эксперты назвали пять продуктов, которые помогут взбодриться 1 20.01.2022, 15:52

Чем нужно питаться, чтобы без трудностей вернуть себя после длительных каникул в рабочий режим?

Российские СМИ собрали топ-5 продуктов, которые могут прибавить людям бодрости. Это бананы, орехи, яйца, цитрусовые и вода.

Возглавляют «энергичный» топ бананы. В них много магния, калия, влияющего на работу организма, и клетчатки, приносящей насыщение. Есть в бананах и фруктоза с глюкозой, быстрые углеводы, дающие моментальный всплеск энергии.

На втором месте — орехи. Содержащийся в них белок не только нормализует обмен веществ, но и стимулирует работу мозга. Благодаря своей высокой энергетической ценности орехи хорошо подходят для перекуса.

Мало кто слышал об этом, но стать энергичнее помогают яйца. Железо, белки и витамин группы В холин, имеющиеся в них, активизируют мыслительные процессы. Белок же способствует наращению мышечной массы, которая, в свою очередь, отвечает за эффективный энергообмен. Яйца рекомендованы пожилым людям, чья мышечная структура уже движется кв упадку, и детям, чьи мышцы еще только формируются.

Четвертое место в топе — у цитрусовых. Один только их аромат может заставить человека работать более плодотворно. Что касается самого плода, то в нем присутствует антиоксидант. За счет этого цитрусовые дают возможность почувствовать себя радостным и энергичным.

Замыкает топ вода. Она несет в организм кислород, не позволяет случиться обезвоживанию, считающемуся виновником сонливости и хронической усталости. Ощутив сильную сонливость, налейте себе стакан воды, рекомендуют эксперты.

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