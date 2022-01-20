В Ивацевичах «мент» кошмарит мать-одиночку 7 20.01.2022, 22:10

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Жительницу Ивацевичей второй раз судят за оскорбление одного и того же милиционера.

33-летнюю жительницу Ивацевичей второй раз судят за оскорбление одного и того же милиционера, сообщает «Ганцавіцкі час».

Ранее ей уже присудили два года «домашней химии» за оскорбление в телеграм-чате — за смайлик-какашку под фото силовика.

Сейчас суд над женщиной проходит в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего милиционера. Закрытым был и предыдущий суд.

Женщина работает ремесленником, она одна воспитывает ребенка.

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