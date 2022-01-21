В Нижнем Новгороде чеченские силовики похитили родителей правозащитника 21.01.2022, 9:36

7,294

Мать активиста больна диабетом и, возможно, коронавирусом.

В Нижнем Новгороде чеченские силовики похитили родителей юриста Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева, сообщает "ОВД-Инфо".

В дом к семье Янгулбаевых приехали неизвестные на автомобилях с чеченскими номерами. Они представились полицейскими и заявили, что у них есть постановление о приводе Сайди и Заремы Янгулбаевых, отца и матери правозащитника, в качестве свидетелей. Сайди Янгулбаев — бывший федеральный судья.

После этого Янгулбаевых увели 7-8 силовиков. При этом Зарема потеряла сознание на лестнице. Она больна диабетом и, возможно, коронавирусом.

26 декабря правозащитник Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев рассказал в своем Instagram, что кадыровцы похитили около 37 его родственников из села Гойты и в Грозном.

27 декабря в Пятигорске задержали его самого, а в его квартире в городе провели обыск.

На 19 января двое его родственников все еще находились в плену.

"Задержания проходили ночью, с применением насилия, некоторых били, не давали одеваться, надевали пакеты на голову. Все как во время депортации в 1944 году. Просто перед Новым годом всех похитили и держали не на свободе. А двух родственников, которых еще не отпустили, держат уже около 30 дней", — рассказывал правозащитник.

Перед Новым годом о похищениях своих родственников написали сразу несколько чеченских блогеров за границей: Хасан Халитов, Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "блогеры", сообщившие о похищении родственников, поддерживают терроризм. Он утверждал, что знаком с заявлениями о похищениях, но якобы не владеет информацией. "Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет. Если у них есть, мы с удовольствием будем искать", — сказал Кадыров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».