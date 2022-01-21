Блинкен на встрече с Лавровым в Женеве пообещал жесткий ответ РФ 7 21.01.2022, 14:53

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Фото: ТАСС

Для Москвы оставляют возможности для диалога, но реакция Запада на агрессию будет быстрой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой, но ответ на российскую агрессию будет жестким.

«Я рад возможности обсудить вопросы, это часть усилий по деэскалации и предотвращению российской агрессии против Украины. Мы привержены пути дипломатии и диалога, но также привержены быстрому и жесткому ответу, если Россия продолжит агрессию», — сказал он.

Блинкен добавил, что не ожидает результатов «здесь и сейчас», но надеется, что возможности дипломатии останутся открытыми.

Лавров в свою очередь заявил, что не ждет от встречи с Блинкеном прорыва. Он также потребовал ответа на предложения по так называемым «гарантиям безопасности».

На прошлой неделе в Европе состоялось несколько раундов переговоров с участием России. 10 января представители РФ и США провели двустороннюю встречу в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры в рамках постоянного совета ОБСЕ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию принять участии в новой серии переговоров по поводу европейской безопасности и контроля над вооружениями.

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С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. В начале декабря министр обороны Алексей Резников сказал, что новая волна военной агрессии РФ против Украины может начаться в конце января 2022 года.

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом для военного вторжения. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

В МИД РФ говорят, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом Кремль требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

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