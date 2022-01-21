В Венесуэле разгорелся скандал вокруг российских военных баз 21.01.2022, 15:05

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Парламент под руководством легитимного главы государства Хуана Гуайдо требует убрать их из страны.

В Венесуэле разрастается скандал вокруг российских военных баз. Парламент под руководством оппозиционера Гуайдо призывает убрать их из страны, пишет испанское издание АВС. Ранее об их существовании заявил бывший глава разведки, который бежал из Венесуэлы и сейчас сотрудничает с США.

Временное правительство Хуана Гуайдо и легитимная Национальная ассамблея призвали Россию отказаться от военной угрозы, убрать военные базы из Венесуэлы и не вмешиваться во внутренние дела страны в связи со своим конфликтом с Украиной. Напомним, в Венесуэле существует две Национальных ассамблеи (парламента). В этой статье автор называет легитимной ту Национальную ассамблею, которой руководит оппозиционер Хуан Гуайдо.

Москва выразила намерение разместить военную инфраструктуру в Карибском регионе, который, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова является «зоной безопасности». Речь главным образом идет о Венесуэле и Кубе. «В контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», – заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков во время пресс-конференции.

Напряженность усугубилась после того, как Мануэль Кристофер Фигера заявил о существовании двух российских военных баз в Венесуэле. Ранее этот факт оставался секретом Москвы и Каракаса, поэтому никаких фотографий или информации о них нет.

Фигера, бывший глава Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН), сейчас проживает в эмиграции в США. В своем сообщении он заявил о функционировании двух российских военных баз в Венесуэле. Первая размещена в 41-й бронетанковой бригаде в городе Валенсия, штат Карабобо. В Мансанаресе, штат Миранда, функционирует военная база, которая занимается связью и разведкой. Она, предположительно, служит для охраны Николаса Мадуро.

Легитимная Национальная ассамблея, которую возглавляет Гуайдо, настоятельно призывает министра обороны Владимира Падрино Лопеса ликвидировать российские базы. Министру напомнили о Конституции страны. «Географическая территория Венесуэлы – это мирная зона. На ней нельзя размешать иностранные военные базы или инфраструктуры, которые каким-либо образом служат военным целям и принадлежат какому-либо государству или коалиции государств», – говорится в 13-й статье главного закона страны.

Фигера обвиняет министра Падрино в том, что он самый опасный «предатель», какого только видела Венесуэла, потому что он «проворачивает сомнительные дела с восстановленным военным металлоломом, который закупают у России». В свою очередь министр Падрино совершил циничный и провокационный шаг: он разместил в социальных сетях фотографию ста российских военнослужащих, которые прибыли в страну в 2019 году с тоннами боевого оборудования, предназначенного для размещения в Венесуэле.

«Мадуро находится под покровительством Путина, он его марионетка. Российские заявления нелепые и грубые, и, конечно же, мы их отвергаем, но между тем вместе с нашими союзниками принимаем в этом отношении меры», – сказал Гуайдо в телевизионном интервью Мигелю Анхелю Родригесу.

Учитывая российское заявление (о развертывании военных баз в стране) и фотографию о «военном сотрудничестве», размещенную Владимиром Падрино, Гуайдо отметил, что «Россия – это угроза для региона, и мы не можем это недооценивать», ведь она уже «наглядно продемонстрировала», как вооружит его. «Я надеюсь, что Национальные вооруженные силы откажутся от российско-кубинской опеки. Россия хочет втянуть нас в конфликт, чтобы вызвать беспокойство у НАТО и Соединенных штатов», – добавил он.

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