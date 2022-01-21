Германия отказалась платить компенсацию за отказ сертифицировать «Северный поток-2» 5 21.01.2022, 15:22

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Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток - 2» не соответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу «Шпигель».

«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию, сообщает finanz.ru. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», - сказал он, не приведя каких-либо подробностей на этот счет.

Министр утверждал, что «Северный поток - 2» «всегда был геополитическим проектом» в том смысле, что из-за него в теории уже не потребуются украинские транзитные мощности. По его словам, актуальным остается соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией «как оружие», то будут последствия.

О ситуации вокруг «Северного потока - 2»

Строительство «Северного потока - 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG («Норд стрим - 2») нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию и потребовало заново подавать документы. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкого дочернего предприятия. В ФРГ неоднократно утверждали, что регулятор, проводя сертификацию, не руководствуется политикой.

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