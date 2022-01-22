Hasta la vista, Саша! 8 Артем Черников

22.01.2022, 8:28

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Фото: ТАСС

Вот наш выбор.

Дворец Лукашенко находится в полном унынии, не зная, чего ожидать. То ли «референдума», которого они все до ужаса боятся, то ли мирного ухода диктатора в мир иной. Ведь на прошлой неделе белорусы особенно внимательно читали новости о том, что бывший президент Беларуси серьезно болен. А «референдум», который так долго отодвигали на более далекие даты, может оказаться новой точкой отсчета.

Вообще «выборы» в Беларуси для администрации - особо нервное мероприятие. И не имеет значения то ли это выборы президента, то ли депутатов, то ли поправки в неработающую конституцию. Мне кажется, они бы с удовольствием их не проводили, так как именно в эти моменты народ начинает особенно интересоваться политикой. Вспоминают знаменитую фразу: «Ты покупаешь кофе в кафе — значит имеешь непосредственное отношение к политике». Цена твоего кофе, как и вообще любые цены, зависит от уровня жизни. 2020 год - тому подтверждение. Даже люди, далекие от политики, вышли защищать свой выбор.

Но какой же выбор людям защищать сейчас? Идешь на «референдум», устроенный узурпатором, значит, признаешь жизнь в Беларуси под его руководством. И тут уже неважно, за что вы будете голосовать, будете ли вы портить бюллетени. Явились на «референдум» - ваш голос учтен. Ведь бюллетени, наверняка, даже не поедут в ЦИрК, а также, как и в 2020 году, будут просто выброшены или сданы в макулатуру. Помните, как говорила «борщеварка» Ермошина? «Неважно, как голосуют - важно, как считают». Платформы по цифровому подсчету голосов тоже не оправдали себя. Всем и без них было понятно, что Лукашенко выборы проиграл, они стали просто подтверждением очевидных вещей. Поэтому массовая неявка на «выборы» — действительно эффективный метод. Во-первых, это значит, что вы не признаете диктатора. А во-вторых, если вашу подпись кто-то из комиссии подделает — это новые уголовные дела для прихлебателей режима.

Да и вообще, найти желающих участвовать в этой клоунаде крайне сложно. Это особенно ярко видно на примере учителей, которых помимо основной работы нагрузили пропагандистскими обязанностями. За копеечную зарплату они и свою работу толком выполнять не хотят, не говоря уже о работе на режим, который, в принципе, и загнал их в это положение. Поэтому люди, которые соглашаются идти в избирательные комиссии, должны подумать дважды. Что дал им этот режим? Может быть, они достойны лучшей жизни?

Каждый может стать фактором того, что «референдум» нелегитимного провалится. Необходимо всей страной повторить ему: «Hasta la vista, Саша!» Вот наш выбор.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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