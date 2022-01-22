Что нельзя делать после еды: ученые назвали шесть распространенных привычек 6 22.01.2022, 9:58

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От них следует отказаться тем, кто хочет сохранить здоровье.

Большинство из нас даже не подозревают, что обычные действия, которые мы совершаем сразу после еды, могут привести к опасным последствиям для здоровья, пишет Haber7 (перевод — inosmi.ru). В статье перечислены самые распространенные привычки, от которых следует отказаться.

Некоторые привычки после еды могут нанести вред организму. Эти действия, которые большинство из нас часто совершают, не подозревая о том, что они вредны, могут быть весьма опасны для нашего здоровья. Вот шесть привычек, от которых следует отказаться после еды…

Курить

Вне всякого сомнения, самое вредное занятие в этом списке – курение. К сожалению, курильщики тянутся за сигаретой сразу после еды. Но они не знают, что одна сигарета, выкуренная сразу после приема пищи, эквивалентна десяти сигаретам.

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Во избежание развития онкологических заболеваний в дальнейшем, перед тем как курить, рекомендуется подождать не менее часа после еды.

Пить воду

Употребление воды после еды, особенно после чрезмерно соленой или кислой пищи, увеличивается. Тем не менее, хотя в обычных условиях вода невероятно полезна для здоровья, все меняется, если речь идет о конце приема пищи.

Когда пьют сразу после еды, это повышает давление на желудок, и питательные вещества из желудка проходят в кишечник, не всасываясь. Кроме того, употребление воды может разбавить концентрацию желудочного сока и расслабить желудок.

Пить чай или кофе

Одной из самых распространенных ошибок, которую допускают практически все, становится употребление чая или кофе сразу после приема пищи. В турецком обществе особенно чай, который является весьма важной привычкой и частью культуры, незаменим после еды. По мнению специалистов, чай и кофе следует употреблять не менее чем через два-три часа после пищи.

В противном случае выпитый чай или кофе препятствует получению железа организмом и останавливает выработку гемоглобина. В то же время употребления чая или кофе после еды является одним из главных факторов анемии.

Есть фрукты

Употребление фруктов после еды также является весьма распространенной привычкой, которая считается полезной, но на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Фрукты, съеденные сразу после приема пищи, наполняют желудок воздухом и вызывают вздутие.

Это препятствует пищеварению и причиняет дискомфорт в желудке. Фрукты по возможности необходимо употреблять по меньшей мере через два-три часа после еды.

Принимать душ

Принимать душ сразу после еды – тоже не лучший шаг с точки зрения здоровья нашего организма. Поскольку во время купания под воздействием горячей воды кровоток в руках, ногах, во всем теле ускоряется, в районе желудка кровоток замедляется.

Замедление кровотока вызывает проблемы с пищеварением. Поэтому специалисты не рекомендуют принимать душ сразу после того, как вы поели.

Ходить и спать

Большинство людей, чувствуя, что съели лишнего, для самоуспокоения находят выход в ходьбе сразу после еды. Считается, что прогулка сразу после приема пищи будет полезна для здоровья. Однако специалисты говорят, что это ошибочное представление, выходить на прогулку следует как минимум через час. Когда вы идете гулять сразу после еды, питательные вещества, которые вы получили, не усваиваются.

Аналогичным образом сон сразу же после приема пищи вызывает проблемы с пищеварением и, как следствие, приводит к гастриту. Поэтому необходимо прекратить есть и пить как минимум за два часа до сна.

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