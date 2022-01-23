В Черном море недалеко от Крыма загорелось судно с российским экипажем

В Черном море недалеко от Крыма загорелось судно с российским экипажем3
- 23.01.2022, 11:55
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Причины пожара пока не известны.
В ночь на воскресенье, 23 января, в Черном море недалеко от оккупирвоанного РФ Крыма загорелось судно с российским экипажем.
Как сообщает ТАСС, речь идет о танкере Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута на борту.
Экипаж судна состоит из семи граждан России.
«В настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
Причины пожара пока не известны.