В Черном море недалеко от Крыма загорелось судно с российским экипажем 3 23.01.2022, 11:55

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Причины пожара пока не известны.

В ночь на воскресенье, 23 января, в Черном море недалеко от оккупирвоанного РФ Крыма загорелось судно с российским экипажем.

Как сообщает ТАСС, речь идет о танкере Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута на борту.

Экипаж судна состоит из семи граждан России.

«В настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Причины пожара пока не известны.

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