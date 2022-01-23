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В Черном море недалеко от Крыма загорелось судно с российским экипажем

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  • 23.01.2022, 11:55
  • 3,692
В Черном море недалеко от Крыма загорелось судно с российским экипажем

Причины пожара пока не известны.

В ночь на воскресенье, 23 января, в Черном море недалеко от оккупирвоанного РФ Крыма загорелось судно с российским экипажем.

Как сообщает ТАСС, речь идет о танкере Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута на борту.

Экипаж судна состоит из семи граждан России.

«В настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Причины пожара пока не известны.

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