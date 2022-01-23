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Талибы впервые после захвата власти прибыли в Европу для переговоров

  • 23.01.2022, 13:29
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Талибы впервые после захвата власти прибыли в Европу для переговоров
Фото: АР

Делегация высадилась ночью в Осло.

Впервые с момента захвата власти в Афганистане Талибан проведет официальные переговоры с западными чиновниками в Европе.

Об этом сообщает DW.

22 января ночью делегация из 15 представителей радикального исламистского движения Талибан прибыла в столицу Норвегии Осло на трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции. Талибы прибыли на рейсе, организованном правительством Норвегии.

Этот визит станет первой встречей талибов с западными дипломатами в Европе после захвата власти в Афганистане в августе прошлого года.

Темой переговоров будут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Делегаты до сих пор непризнанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

В то же время министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они "не будут представлять собой легитимизацию или признание талибов".

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет "формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин".

Спикер Талибана Забихулла Муджахид в свою очередь заявил, что новые власти Афганистана приняли меры "для удовлетворения требований западного мира" и надеются укрепить отношения с европейскими странами "с помощью дипломатии".

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление во всем Афганистане с начала мая 2021 на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. 15 августа они захватили столицу страны – Кабул. В конце августа 2021 года Талибан объявил о захвате власти в Афганистане и вскоре провозгласили создание «Исламского эмирата Афганистан».

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