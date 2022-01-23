Рабочий из Гомеля собрал у себя дома целый боевой арсенал 3 23.01.2022, 13:41

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Мужчина хранил оружие и боеприпасы в гараже и на даче.

41-летний гомельчанин занимался любительскими раскопками и находил при этом боеприпасы времен войны. Со временем собралась достаточно богатая коллекция, о которой узнала милиция. В итоге к мужчине пришел ГУБОПиК.

Мужчина хранил в гараже дома и на даче оружие и боеприпасы, которые нашел во время раскопок в местах боевых действий времен войны. Раскопки, уточнили в милиции, были незаконны.

Всего у гомельского «черного археолога» изъяли 18 артиллерийских взрывателей, три ружейные гранаты, осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие артиллерийские снаряды, а также самодельный пистолет. Эксперты уже определили, что все это пригодно для взрывов и выстрелов.

Гомельчанин уверяет, что не собирался использовать боевой арсенал в преступных целях. Но в отношении него все равно возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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