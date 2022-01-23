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Доувольнялись

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  • 23.01.2022, 15:26
  • 19,286
Доувольнялись

Из-за постоянной «оптимизации» по политическим причинам работать в Беларуси становится некому.

На начало 2022 года работодатели Витебщины заявили о наличии 8,9 тысячи вакансий, что на 37,7 процента больше, чем на 1 января 2021 года (6,4 тысячи), сообщает телеграм-канал БОР.

Наиболее популярны у работодателей профессии: швея, водитель автомобиля, кассир, продавец, слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик.

Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются: бухгалтеры, инженеры, медсёстры и врачи.

То есть, это те самые рабочие профессии, которые не отличаются в Беларуси высокими заработками. Возникает вполне закономерный вопрос: насколько крохотные зарплаты предлагают наниматели, что даже ярые ябатьки и застабилы отказываются идти на такую работу?

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