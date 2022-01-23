Германия становися все более привлекательной для белорусов 3 23.01.2022, 15:55

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Более 300 000 новых вакансий появится на немецких предприятиях к концу 2022 года.

К 2029 году этот разрыв увеличится более чем до 650 000 человек, сообщает «Белорусская деловая газета».

Провластные СМИ в Беларуси любят говорить, что белорусским работникам, решившим обосноваться за границей придется «убирать клубнику в Польше» или «мыть туалеты в Чехии». Однако это, мягко говоря, не совсем так. Из-за все более сильного демографического кризиса в Западной Европе для наших соотечественников открываются все более привлекательные рабочие места – и с хорошей оплатой.

Пример тому – Германия. Этой стране в ближайшие годы потребуется крупномасштабная иммиграция, чтобы не допустить подрыва производительности труда и не поставить под угрозу переход к декарбонизации. Однако от арабов и африканцев немецкое общество уже, так скажем, устало. Поэтому в ФРГ едут на работу все больше поляков, украинцев, открыты двери и для белорусов.

По оценкам Немецкого экономического института, ориентированного на работодателей, разница между людьми, вышедшими на пенсию и молодежью, достигшей трудоспособного возраста, к концу года составит 300 000 человек.

Из-за десятилетий низкой рождаемости и неравномерной иммиграции сокращение рабочей силы представляет собой демографическую бомбу замедленного действия для государственной пенсионной системы Германии, в которой все меньше работающих должны финансировать все больше пенсионеров с растущей продолжительностью жизни.

К 2029 году этот разрыв увеличится до 650 000 человек, а в 2030 г. достигнет 1 млн. Общая нехватка людей трудоспособного возраста в 2030 году составит около 5 млн.

Решить демографический вопрос власти хотят, снижая барьеры для квалифицированных рабочих из-за рубежа, в том числе из европейских стран-соседей ЕС, а также повышая минимальную заработную плату до €12 в час, чтобы сделать труд более привлекательным для самих немцев. В частности, недавно внесенные изменения в законодательство существенно облегчили процедуру трудоустройства для граждан Украины, Беларуси и Молдовы.

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