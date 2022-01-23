В Брестскую область из России прибыл очередной эшелон

В Брестскую область из России прибыл очередной эшелон6
- 23.01.2022, 16:43
- 7,264
Напряжение растет.
На железнодорожную станцию «Полонка» в Брестской области прибыл очередной эшелон военнослужащими и военной техникой из России, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Российские подразделения продолжают прибывать в рамках проверки сил реагирования так называемого союзного государства, которая должна завершиться учениями «Союзная решимость — 2022».
Отметим, что Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь.