В Брестскую область из России прибыл очередной эшелон 6 23.01.2022, 16:43

7,264

Напряжение растет.

На железнодорожную станцию «Полонка» в Брестской области прибыл очередной эшелон военнослужащими и военной техникой из России, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Российские подразделения продолжают прибывать в рамках проверки сил реагирования так называемого союзного государства, которая должна завершиться учениями «Союзная решимость — 2022».

Отметим, что Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».