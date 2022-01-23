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В Брестскую область из России прибыл очередной эшелон

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  • 23.01.2022, 16:43
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В Брестскую область из России прибыл очередной эшелон

Напряжение растет.

На железнодорожную станцию «Полонка» в Брестской области прибыл очередной эшелон военнослужащими и военной техникой из России, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Российские подразделения продолжают прибывать в рамках проверки сил реагирования так называемого союзного государства, которая должна завершиться учениями «Союзная решимость — 2022».

Отметим, что Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь.

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