Стачком «Беларуськалия» — футболистам «Шахтера»: Приготовили спасательные шлюпки? 23.01.2022, 17:24

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Ваши деньги уже уходят силовикам.

Telegram-канал Стачком ОАО «Беларуськалий» обратился к футболистам солигорского «Шахетра»:

— Как уровень заработных плат? Все уже приготовили спасательные шлюпки?

Ваши деньги уже уходят недосиловикам. Главному Ивану (Головатому — прим.) в ОАО предлагаем осуществить набор футболистов из состава Солигорского РОВД, если игроков в ближайшей перспективе совсем не останется. Иван очень тесно с ними сотрудничал в августе-сентябре 2020 года — пусть опять выручают

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