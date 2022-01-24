Почему президент Армении, конфликтовавший с Пашиняном, ушел в отставку 24.01.2022, 8:42

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Армен Саркисян

Что было неожиданным.

Армен Саркисян пробыл президентом четыре из семи положенных лет (по конституции главе государства в действующей конституции отводится в основном церемониальная роль). В воскресенье вечером он объявил о досрочном уходе в отставку.

В заявлении на своем сайте Армен Саркисян объяснил свое решение отсутствием у него конституционных возможностей влиять на политику, а также нападками на него со стороны разных политических сил, сообщает ВВС.

«Президент не имеет необходимых инструментов влияния на процессы во внутренней и внешней политике в это сложное для страны и народа время. В это сложное для нашей страны время, когда нам необходимо единство, институт президента не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, которые отвлекают внимание общества от важнейших проблем».

Нынешнюю ситуацию в армянской политике Саркисян называет национальным кризисом и объясняет, что не мог повлиять на нее опять-таки из-за отсутствия конституционных полномочий.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президент должен быть гарантом государственности, не имея на самом деле никаких реальных инструментов», – пожаловался Саркисян.

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