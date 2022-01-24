Ресторан во Франции начал предлагать бесплатный напиток гостям, которые не «сидят» в телефоне 24.01.2022, 12:18

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Таким образом владельцы заведения хотят помочь гостям больше общаться друг с другом.

Ресторан в городе Альби (Франция) начал наливать бесплатные напитки гостям, которые продержались без телефона все время трапезы, пишет «Евро пульс».

Чтобы получить бесплатный кофе или дижестив, посетитель должен положить свой телефон в специальную корзиночку, за которой будут наблюдать сотрудники ресторана. Прикасаться к телефону нельзя ни при каких обстоятельствах: ни для ответа на звонок, ни для того, чтобы сделать фото или зайти в соцсети.

Таким образом владельцы заведения хотят помочь гостям больше общаться друг с другом.

Ресторан запустил свою инициативу в начале января. По словам сотрудников, ею пользуются 90% посетителей.

86% европейцев считают социальные сети вредными для психического здоровья, а 62% заявили, что они рассматривают возможность удаления своих учетных записей из некоторых соцсетей.

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