«Поставы не сдались»: Как братья и их друг нанесли десятки протестных надписей и рисунков 24.01.2022, 17:52

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История современных партизан.

В суде Поставского района 20 января осудили двух братьев и Дмитрия Павиничей, их друга Павла Цапелика по ст. 341 УК («осквернение сооружений и порча имущества») за нанесение после президентских выборов протестных надписей и рисунков. Всего в Поставах в конце сентября и октября 2020 года ими были нанесены около 50 надписей и изображений, среди которых — «Жыве Беларусь», «3%», БЧБ-флаги. Суд оштрафовал Игоря Павинича на 300 базовых величин (9600 рублей), Дмитрия Павинича — на 240 базовых (7680 рублей), Павла Цапелика — на 290 базовых (9280 рублей). Дело рассматривала Наталья Максимович, гособвинение поддерживал Игорь Ластовский. «Весна» рассказывает подробности этого дела.

В чем их обвинили?

Согласно версии обвинения, 24-летний Игорь и 27-летний Дмирий Павиничи, 28-летний Павел Цапелик, «действуя по предварительному сговору совместно группой лиц, имея умысел на порчу имущества в общественных местах», с использованием трех баллонов с краской красного и чёрного цвета с 23 часов 27.09.2020 до 1:00 28.09.2020 умышленно подвергли порче четыре заборные железобетонные панели путем нанесения трех надписей: «НЕ РАЗБIЦЬ, НЕ СПЫНIЦЬ, НЕ СТРЫМАЦЬ», «БЕГИ, КРЫСА», «3%», обведённые в круг еще две надписи «ПЗ», «УХОДИ», изображение напоминающее морду мыши, изображение красной полосы.

Также их обвинили в порче 26 октября 2020 года с 12 часов ночи до 9 часов 15 минут красками белого и красного цветов двух заборных железобетонных панелей путем нанесения надписей "КАЖДЫЙ ДЕНЬ", "ПОСТАВЫ НЕ СДАЛИСЬ", "БОЙ НЕ ОКОНЧЕН", "НАШ БОЙ", «3%», изображение напоминающее лицо улыбающегося человека — «смайл», изображение красной полосы на двух опорах линии электропередачи и четырёх изображений БЧБ-флагов на гаражах потребительского кооператива «Субстрой».

Игоря Павинича также обвинили в порче 27 сентября 2020 года 13 заборных железобетонных панелей путем нанесения надписи «УХОДИ», обведенные в круг «ПЗ», «НЕ БЫЦЬ СКОТАМ», «3%», графическое изображение красной полосы и другие неустановленные следствием надписи и изображения, чем причинил умышленный вред УП ЖКХ Поставского района на сумму 438 рублей 83 копейки и ОАО "Поставский Льнозавод" на сумму 35 рублей 84 копейки. Всего — на сумму 476 рублей 67 копеек.

Кроме этого, Игоря обвинили в нанесении 26 октября 2020 года на остановке в Поставах надписи "ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ" и изображении сердца, на другой остановке надписи — "ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ", а также надписи в виде поверх буквы "О" букву "А", «3%», и изображение состоящего из трёх равновеликих горизонтальных полос посреди красного цвета. Также Игоря обвинили в нанесении на здании магазина «Фрути» надписей: «МЫ НЕ НАРОДЕЦ», «НЕ КАЛЕЧЬ НАРОД», «3%» и изображения красной полосы на расположенной рядом опоре линии электропередачи. Кроме этого, Павинича обвинили в порче 24 секций забора путем нанесения на них графическое изображение красной полосы, трех опор линии электропередач, нарисовав на них изображения красной полосы, чем причинил имущественный вред ЖКХ Поставского района на сумму 107 рублей 26 копеек, мастеру ЖКХ Стотику — на сумму 8 рублей, хозяйке магазина «Фрути» Кобятковой — на сумму 57 рублей 80 копеек. Итого — на общую сумму 623 рублей 6 копеек.

Известно, что Игоря Павинича и Павла Цапелика задерживали на трое суток с 6 по 9 мая 2021 года. Дмитрий не задерживался до суда.

Игорь на суде рассказал, что идея наносить протестные надписи и изображения в городе была совместной с другими обвиняемыми. По его словам, они часто вместе собираются и однажды решили взять баллоны и пойти рисовать. Надписи делали в связи с несогласием с выборами 2020. Когда шли рисовать, то одевались во всё чёрное, «чтобы было незаметно».

Павел Цапелик на суде рассказал:

«То, как это звучало, как будто мы планировали что-то черт-те знает сколько… Мы с друзьями собирались у меня дома. Так как мне повезло с друзьями, и мы очень дружны с самого детства, и мы собираемся чуть ли не каждый день посмотреть футбол, мало ли еще что-либо еще в этом духе. Вместе с братьями Павиничами постоянно [собираемся], чуть ли не каждый день. Поэтому не было какой-то домашней заготовки, что планировали какое-то там такое действие. Так сложилось просто. Чтобы специально собраться и идти куда-то рисовать – такого не было. И до всех этих событий собирались и после этих событий собираемся до сих пор, поскольку мы дружим с детства.

По поводу краски. Мы и правда не собирались ее заранее покупать. Все совпало, что мы поехали в Глубокое и купили. Не было так запланировано. Целенаправленно мы туда не ехали за краской. Возможно, это был «Светофор». Логично было, чтобы в Поставах не спалиться, мы купили там краску.

Как обычно мы сидели у меня дома, смотрели что-то я не помню что. Речь зашла, как всегда, о политике. Это было очень актуально. Напряженная обстановка, она освещалась абсолютно из любого утюга. Я не помню, что предшествовало именно этому событию, но мы как-то собрались и решили, что краска есть, почему бы и не порисовать? Не договаривались мы ни о чем – кто будет рисовать, что будет рисовать, где. Все было супер спонтанно. Просто оговорено, что нужно как-то переодеться беспалевно во все черное, включая маски».

Из показаний Павинича во время судебного следствия стало известно, что означает надпись «ПЗ» в круге. «Я придумал этот свой автограф с Димой, что означало «партизаны».

Во время судебных прений гособвинитель Игорь Ластовский попросил суд признать всех троих обвиняемых виновными по ст. 341 УК и оштрафовать братьев Игоря и Дмитрия Павиничей на 300 и 250 базовых величин соответсвенно, а Павла Цапелика — на 300 базовых.

Приговор практически не отличался от запроса прокурора: Игорь Павинич оштрафован на 300 базовых величин (9600 рублей), Дмитрия Павинича — на 240 базовых (7680 рублей), Павла Цапелика — на 290 базовых (9280 рублей).

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