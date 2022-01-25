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Белорусский рубль взяли на мушку

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  • 25.01.2022, 15:00
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Белорусский рубль взяли на мушку

Все будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины.

Падение российского рубля обусловило ослабление белорусского и в ближайшее время именно геополитический фактор будет сильно влиять на курс белорусской валюты. Таково мнение эксперта.

По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, за месяц, с 21 декабря по 21 января, основными факторами для движения валют к белорусскому рублю были внешние, пишет сайт «Белорусы и рынок».

«Во-первых, нужно отметить рост евро к доллару — с 1,1260 до 1,1360 (+0,8 %), но более заметным фактором было ослабление российского рубля. За это время доллар в России подорожал с 74,3 до 76,6 рубля (+3,1 %), евро — с 83,7 до 87,0 (+3,9%). Падение российского рубля, конечно же, было связано с геополитической ситуацией: переговоры с НАТО не заладились. Неудавшийся политический ультиматум и обострение ситуации на границе с Украиной стали залогом падения российского рубля: «Ведь происходило оно на фоне высоких цен на нефть и запредельных на газ в Евросоюзе».

Так как в валютной корзине белорусского Нацбанка российская валюта составляет 50 %, то его динамика не могла не сказаться на курсе нашей валюты. Она также ослабла: к доллару — на 1,42 %, к евро — сразу на 2,27 %. В то же время российский рубль подешевел на 1,61 %.

По мнению аналитика, учитывая причины данных изменений, становится очевидным, что дальнейшая судьба курсов иностранных валют к белорусскому рублю связана с поведением российского, что в свою очередь будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины.

«Вариантов, при которых ситуация окажется заморожена на текущем уровне, практически не видно. Можно назвать два — либо усиление кризиса, либо его деэскалация. По моему мнению, наиболее вероятным развитием событий в ближайший месяц видится следующее: ситуация на российско-украинской границе будет обостряться, но до «горячей фазы» дело не дойдет. При таком сценарии российский рубль продолжит дешеветь к иностранным валютам, но умеренно, не на десятки процентов. В этом случае сохранится тенденция последних недель: доллар и евро будут дорожать по отношению к белорусскому рублю, а российский — дешеветь. При данном сценарии во второй половине февраля доллар может подорожать до 2,61, евро — до 2,99 рубля, а российский рубль — подешеветь до 3,31 рубля за 100 российских».

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