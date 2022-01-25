Аналитик: Антивоенное движение может объединить сторонников перемен и «ябатек» 14 25.01.2022, 15:35

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Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

В Беларуси никто не хочет войны.

Аналитик Сергей Чалый в эфире «Еврорадио» высказал мнение, что антивоенное движение в Беларуси может объединить враждующие лагеря — «ябатек» и сторонников перемен:

— Антивоенное движение в Беларуси могло бы быть на самом деле довольно перспективным. Причем, возможно, в этой ситуации это был бы лозунг, который мог бы стать общим для вот этих двух ядерных электоратов, которые, как мы знаем, сейчас очень сильно расколоты.

Надо думать, под какими лозунгами это может работать, но я думаю, что лозунг неучастия, неприсоединения мог бы быть.

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