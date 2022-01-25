Что происходит на белорусской железной дороге после взлома? 2 25.01.2022, 23:25

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Подробности.

Второй день на железной дороге не работает онлайн-сервис для покупки билетов, пассажиры говорят о проблемах с табло на станциях. Какие еще проблемы есть из-за сбоя и скоро ли все восстановят?

Сбой затронул много автоматизированных рабочих мест, говорят в стачкоме железной дороги. Например, автоматизированную систему контроля безопасности — туда вносятся все сообщения о чрезвычайных происшествиях (непосредственно на безопасности движения поездов это не отразилось). Пострадала также система бизнес-планирования, пишет nashaniva.com.

«Бухгалтерия вручную делала расчеты, чтобы вовремя выплатить зарплаты», — объясняют стачкомовцы.

Проблемы есть с электронной системой для оформления документов на грузовые перевозки (там проходили товарные накладные, другие справки).

«Не могут быстро восстановить, так как не хватает специалистов, всех поувольняли. Там специфические базы данных, молодые специалисты в ИТ не знают, как с ними работать», — считают наши собеседники.

На сайте БЖД висит объявление, что справка в интернете и онлайн-сервис для покупки билетов временно не работают по техническим причинам. Чтобы купить билеты или вернуть купленные электронные, просят обращаться в кассы.

Когда восстановят этот онлайн-сервис, стачкому неизвестно. Говорят, что якобы была удалена база, отвечающая за билеты, но вероятно сохранилась копия.

Сегодня в управление и расчетный центры БЖД приходили люди из КГБ и ОАЦ. Насколько известно сотрудникам, их визит связан с тем, что на предприятии считают, что взлом произошел изнутри системы.

Официального комментария БЖД по ситуации не было.

Ранее объединение хакеров взяло на себя ответственность за взлом. Они заявили, что зашифровали часть сервисов и баз данных. Объединение выставило требования: освободить 50 политзаключенных, которым нужна экстренная медпомощь, и прекратить продвижение российских военных по территории Беларуси.

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