В Казахстане покончил с собой директор компании, связанной с дочерью Назарбаева 5 26.01.2022, 12:13

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Его босса задержали сегодня утром.

В Казахстане обнаружено тело управляющего директора ТОО «Оператор РОП» Руслана Шамшиева. Его начальника Медета Кумаргалиева утром 26 января задержали силовики, передает Tengrinews.kz.

По факту обнаружения трупа мужчины отдел полиции одного из районов Нур-Султана возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщает Informburo.kz.

— В настоящее время для обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия, — рассказали в полиции.

Руслан Шамшиев стал управляющим директором по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» в 2021 году. Утром 26 января стало известно о задержании главы компании Медета Кумаргалиева. Казахстанские СМИ связывают ТОО «Оператор РОП» с дочерью первого президента страны Нурсултана Назарбаева Алией.

До январских событий в Казахстане «Оператор РОП» занимался утилизационным сбором в стране, передает РБК. Однако 11 января президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу компании и предложил передать ее функции госструктурам. Позже соответствующий документ приняло правительство страны. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, были переданы в собственность государства.

Ранее, 21 января, Токаев поручил разобраться в «непрозрачных» закупках, сделанных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», который был создан в 2008 году по указу экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Что произошло в Казахстане?

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза. Это произошло на фоне массовых протестов, которые вспыхнули в стране после двукратного подорожания сжиженного газа, который многие используют в качестве автомобильного топлива. Протесты переросли в беспорядки, сопровождавшимися боестолкновениями с силовиками, захватом правительственных зданий и мародерством. По официальным данным, во время беспорядков погибли 225 человек, пострадали 4578.

После подавления волнений, должностей лишились три зятя Назарбаева. Мужа младшей дочери первого президента Казахстана Димаша Досанова уволили с поста председателя правления АО «КазТрансОйл», муж средней Тимур Кулибаев оставил должность председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», а супруг младшей дочери Димаш Досанов покинул кресло председателя правления АО «КазТрансОйл». Кроме того с должности первого зампреда главы Комитета нацбезопасности уволили племянника Назарбаева Самата Абиша.

Сам Нурсултан Назарбаев впервые с момента начала протестов появился на публике 18 января. В своем видео-обращении он подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем совета безопасности и в скором времени будет избран главой партии «Нур Отан» (крупнейшая пропрезидентская партия Казахстана).

— Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, — сказал Назарбаев.

На следующий день после обращения Назарбаева депутаты приняли поправки об отмене его пожизненного председательства в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

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