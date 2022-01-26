Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду

Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду8
- 26.01.2022, 13:20
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Зоран Миланович отметился скандальными заявлениями об Украине.
Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу «Миротворец» после заявления о том, что балканская страна отзовет своих военнослужащих из НАТО в случае военного конфликта альянса с Россией.
На сайте ресурса говорится, что Миланович занесен в базу «Миротворца» как антиукраинский пропагандист.
Миланович назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана назвал «переворотом». Это вызвало протесты Киева.