Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду 8 26.01.2022, 13:20

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Зоран Миланович

Фото: Reuters

Зоран Миланович отметился скандальными заявлениями об Украине.

Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу «Миротворец» после заявления о том, что балканская страна отзовет своих военнослужащих из НАТО в случае военного конфликта альянса с Россией.

На сайте ресурса говорится, что Миланович занесен в базу «Миротворца» как антиукраинский пропагандист.

Миланович назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана назвал «переворотом». Это вызвало протесты Киева.

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