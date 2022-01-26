закрыть
26 января 2022, среда, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду

8
  • 26.01.2022, 13:20
  • 2,926
Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду
Зоран Миланович
Фото: Reuters

Зоран Миланович отметился скандальными заявлениями об Украине.

Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу «Миротворец» после заявления о том, что балканская страна отзовет своих военнослужащих из НАТО в случае военного конфликта альянса с Россией.

На сайте ресурса говорится, что Миланович занесен в базу «Миротворца» как антиукраинский пропагандист.

Миланович назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана назвал «переворотом». Это вызвало протесты Киева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч