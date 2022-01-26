СМИ: Глава путчистов в Буркина-Фасо хотел привлечь российских наемников «ЧВК Вагнера» 1 26.01.2022, 14:49

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Это дважды предлагалось сделать бывшему президенту.

Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамира, возглавивший осуществивших государственный переворот в Буркина-Фасо военных, ранее дважды предлагал отстраненному президенту Року Марку Кристиану Каборе пригласить в страну «ЧВК Вагнер» для борьбы с исламистскими группировками, но получил отказ, передает портал The Daily Beast, ссылающийся на источники.

Бывший президент мотивировал свой отказ тем, что приглашение «Вагнера» может ухудшить отношения с западными странами, как произошло в случае с Мали. Последний раз Дамиба пытался добиться согласия от президента в январе.

Исламисты действуют на севере-востоке Буркина-Фасо. За последние пять лет в результате конфликта с ними погибли около 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Швеция завершила антитеррористическую операцию в Мали из-за прибытия российской «ЧВК Вагнера».

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