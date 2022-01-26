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На стройке под Могилевом рухнул 23-метровый строительный кран

  • 26.01.2022, 20:42
  • 3,456
На стройке под Могилевом рухнул 23-метровый строительный кран

Фотофакт.

В агрогородке Полыковичи Могилевского района на строительстве пятиэтажного дома опрокинулся строительный кран, сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось, когда кран поднимал груз. Высота башенного крана 23 метра, грузоподъемность 10 тонн.

Предварительно сообщается, что пострадавших при происшествии нет. Крановщика доставили для медицинского обследования.

Сам кран получил механические повреждения, а новостройка не повреждена.

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