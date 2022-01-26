На стройке под Могилевом рухнул 23-метровый строительный кран 26.01.2022, 20:42

3,456

Фотофакт.

В агрогородке Полыковичи Могилевского района на строительстве пятиэтажного дома опрокинулся строительный кран, сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось, когда кран поднимал груз. Высота башенного крана 23 метра, грузоподъемность 10 тонн.

Предварительно сообщается, что пострадавших при происшествии нет. Крановщика доставили для медицинского обследования.

Сам кран получил механические повреждения, а новостройка не повреждена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».