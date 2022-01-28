Власти предложили белорусам купить колхоз за 32 рубля 21 28.01.2022, 8:23

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Но есть нюанс.

Государственный комитет по имуществу Беларуси сообщил, что власти выставили на продажу сельхозпредприятие «Липнянка» в Ляховичском районе Брестской области. Его стартовая цена — 1 базовая, 32 рубля. Но не все так просто.

Предприятие находится в агрогородке Остров, ул. Комсомольская, 16. Занимается производством молока, мяса и зерна. В его состав входит машинный парк, несколько ферм и зерносушильный комплекс. Там работает 69 человек.

После покупки предприятия нужно выполнить такие условия:

выплатить кредиторам долг. На 1 января 2022 года он составил более 6 млн белорусских рублей (2,3 млн долларов);

привлекать инвестиции в капитал хозяйства для строительства и модернизации зданий и ферм;

приобретать машины и оборудование на сумму не менее 5 млн рублей в срок, не превышающий трех лет;

увеличить поголовье КРС до пяти тысяч голов до 2024 года;

поднять зарплату работникам как минимум на 10% в 2022-2024 годах;

также покупатель должен иметь опыт работы в АПК с чистой прибылью не менее пяти лет.

Если они не будут выполнены, то колхоз заберут назад, в собственность Ляховичского района. При этом не возместят понесенные расходы.

Аукцион пройдет 25 февраля. Участники должны будут заплатить задаток в 3 рубля 20 копеек до 23 февраля.

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