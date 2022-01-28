В Беларуси значительно повысили тарифы на транзит нефти 28.01.2022, 9:11

Изменения вступают в силу с 1 февраля.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на 7,4 процента повысило тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзиту нефти по магистральным трубопроводам через территорию Беларуси.

Сделано это постановлением от 19 января 2022 года № 7, которое вступает в силу 1 февраля 2022 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, тариф на маршрутном направлении Унеча (Высокое) – Адамова Застава будет составлять 418,30 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), а на маршрутном направлении Унеча (Высокое) – Броды – 179,65 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС).

Ранее тарифы равнялись 389,48 российского рубля и 167,28 российского рубля соответственно. Они были введены с 1 февраля 2021 года.

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