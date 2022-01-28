Назван дешевый овощ, которой эффективно снижает давление 1 28.01.2022, 9:19

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Это объясняется высоким содержанием в нем витаминов, растительного белка и клетчатки.

Морковь – один из продуктов, который позволяет снизить кровяное давление. Это подтверждают результаты научных исследований.

Подробнее об этом рассказало издание Daily Express (перевод — (golos.ua https://golos.ua/news/nazvan-deshevyj-ovoshh-poleznyj-dlya-gypertonykov)).

Немало людей во всем мире страдают от повышенного давления. Но существуют продукты, препятствующие развитию гипертонии и снижающие давление. Например, это морковь и морковный сок.

Согласно исследованию, в котором участвовали 2195 человек, свежая морковь позволяет снизить давление. Кроме того, портал Blood Pressure Explained сообщает, что морковный сок может понизить систолическое и диастолическое давление.

Подобный эффект моркови и других овощей, по мнению специалистов, объясняется высоким содержанием в таких продуктах витаминов, растительного белка, клетчатки.

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