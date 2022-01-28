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«Кремлевские соловьи режут правду-матку, прикрывшись НАТО»

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  • Михаил Брошин, gazetaby.media
  • 28.01.2022, 10:06
  • 7,104
«Кремлевские соловьи режут правду-матку, прикрывшись НАТО»

Роль России в мире мала и постоянно уменьшается.

Ярые сторонники действующей российской власти вдруг начали публиковать странные посты, используя один и тот же прием.

Философ Борис Межуев, считающий западный выбор злом, пришел к выводу, что «России не удалось продемонстрировать всему миру, что она также является полюсом геокультурного притяжения, как и Запад».

«Запад, внутренний и внешний, настаивает, что люди по доброй воле тянутся только к нему, только в его сферу влияния, стремятся приобщиться только к одному центру цивилизационного развития. Россия может пугать, подкупать деньгами, скупать элиту, но реально никто по доброй воле к ней присоединиться не хочет, только коррумпированные элиты, боящиеся Гааги. Поэтому компромисс с Россией – это компромисс с коррупцией, насилием, лицемерием, в общем злом. На такой компромисс, конечно, тоже надо идти, чтобы не погибнуть, но понятное дело, очков на таком компромиссе не набрать.

Без сомнения, на Западе огромное число людей, заинтересованных в существовании такой картины мира», – заключает Межуев.

В общем, философ внезапно рубанул правду-матку, но последним предложением аккуратно прикрылся: мол, это не я так думаю, а Запад.

В комментариях Межуев уже от своего имени добавил: «У нас много денег и слабая экономика, а вместе с ней слабая наука, образование и как выяснилось медицина».

По замечательному совпадению примерно в то же время аналогичный прием использовал одиозный политолог Сергей Марков. Только он высказался более масштабно:

«Почему США и НАТО уверены, что победят Россию? Они сказали России жесткое Нет, потому что считают Россию слабой. Какова их логика?

1. Россия почти в международной изоляции. Союзников практически нет. Те, кто формально союзники, постоянно фрондируют и ждать от них помощи в решающие моменты Россия не может.

2. Россия технологически не развита, зависима. Кроме военного промышленного комплекса. Поэтому Россия просто не может развиваться без сотрудничества с Западом. Конфликт с Западом самоубийственен для России.

3. Экономически Россия слаба. Ее роль в мире мала и постоянно уменьшается.

4. Российская элита прозападно ориентирована. Кроме бывших офицеров КГБ, небольшого клуба вокруг Путина. Остальные будут рады капитуляции России перед Западом.

5. Население России живет бедно. Россия не привлекательна с точки зрения образа жизни...»

И так далее. Всего набралось 11 пунктов. И опять же в комментариях Марков переводит стрелки: «Это не я так думаю. Это НАТО».

На самом деле важно не то, что думает Марков, а как обстоят дела в реальности. И некоторые параметры можно измерить.

Внутренний валовый продукт РФ составляет около 2% от всемирного ВВП. Так что, да, Россия экономически слаба. По ВВП на душу населения она и вовсе болтается в районе 50-го места, разгромно уступая даже такой «сверхдержаве», как Мальта. И это обладая гигантскими запасами нефти, газа и других полезных ископаемых!

«Россия не привлекательна с точки зрения образа жизни»... Вроде бы оценочное суждение. Но, если мы посмотрим на миграционные потоки между РФ и Западом, то увидим, куда массово стремятся люди. Россияне голосуют ногами за США и Германию, а вот американцы и немцы не спешат перебраться поближе к Кремлю. И даже парижанки, которые, по версии РИА Новости, должны завидовать москвичкам, по-прежнему предпочитают французскую столицу российской.

Что касается уровня жизни российского населения, то обратимся к источнику, который в этом вопросе уж точно не заинтересован очернять действительность.

«Главный наш враг — это низкие доходы граждан, миллионов наших людей. Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно», — Владимир Путин

Ни в чем не соврал! О борьбе с бедностью Путин говорит уже 23-й год. И всё никак кремлевскому дзюдоисту не удается положить её на лопатки.

Так что, и Межуев, и Марков написали правду. А уж от чьего имени – своего или НАТО – они это сделали, не столь важно.

Михаил Брошин, gazetaby.media

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