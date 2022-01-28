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Леонид Кравчук: Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю

  • 28.01.2022, 11:13
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Леонид Кравчук: Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю
Леонид Кравчук
Фото: tut.by

Первый президент Украины обратился к стране.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который уже несколько месяцев восстанавливается после операции на сердце, прислал письмо журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман, в котором высказал свое мнение о возможном новом широкомасштабном военном наступлении России на Украину. Письмо 88-летнего политика зачитали в прямом эфире ток-шоу "Гордон", премьера которого состоялась 27 января на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Приводим письмо без сокращений и изменений:

"Мои уважаемые друзья Дмитрий и Алеся! Дорогой мой народ Украины!

С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю.

Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!

Новому ток-шоу "ГОРДОН" желаю стать лучшим в мире, а всем украинцам – стойкости, выдержки и единства.

Удачи вам! С уважением, Леонид Кравчук".

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