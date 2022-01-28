США ответили на заявления России по поводу войск на Кубе 6 28.01.2022, 12:08

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Реакция Вашингтона в случае размещения российских сил в Латинской Америке будет решительной.

В Госдепе США сомневаются в том, что Россия разместит свои войска на Кубе, называя заявления Москвы о подобных планах «пустыми угрозами», пишет «Новое время».

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что если такое случится, то ответ США будет решительным.

«Мы не собираемся реагировать на пустые угрозы. Если мы увидим любое движение в этом направлении, наш ответ будет стремительным и решительным», — отметил он.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может разместить в Венесуэле и на Кубе своих военных и инфраструктуру в ответ на расширение НАТО на Восток.

В Белом доме в ответ заявили, что реакция США в случае размещения российских сил в Латинской Америке будет решительной.

В Кремле, комментируя слова Рябкова, отметили, что рассматривают разные сценарии и «Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность».

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