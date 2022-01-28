В Беларуси запретили российскую «Хреновину» 7 28.01.2022, 12:15

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За что?

Российская «Хреновина» не соответствует техническим регламентам и требованиям безопасности.

Речь идет про Кетчуп томатный 2-й категории «Хреновина» с маркировкой «Тихвинский уездъ» (Российская Федерация, г. Смоленск, п. Тихвинка). Госкомитет Беларуси по стандартизации включил его в список опасной продукции, сообщает telegraf.by.

«В результате проведенных испытаний в составе продукции установлено содержание пищевых добавок консервантов сорбиновая кислота (Е200) в комбинации с бензойной кислотой (Е210) в количестве 1,06 г/кг с превышением максимального уровня 1 г/кг», — сообщили в комитете.

Из-за этого введен запрет на ввоз и продажу товара. Продукт должен быть изъят. Он внесен в реестр опасной продукции Беларуси.

Что еще запретили?

Кроме «Хреновины», недавно ГКС внес в список опасных:

вяленую пищевую рыбную продукцию: Кальмар (Гигас) полоски со вкусом краба, Минтай «Традиционный» (рваный) филе, Кальмар Гигантский полоски, «Императорский полосатик» сушено-вяленый Mene maculata (пласт), Кальмар (Гигас) паутинка «Светлая» (стандарт), — производства «Синтез-ресурс»;

кетчуп «Шашлычный» торговой марки «Лорефуд»;

конфеты неглазированные с желейными корпусами с начинкой «РОЖКИ-ЕДИНОРОЖКИ»

изделия кондитерские мучные: вафли неглазированные с кремовой начинкой со вкусом карамели «Мулатка».

Подробнее о запрещенной продукции можно почитать по ссылке.

Госкомитет Беларуси по стандартизации включил популярный в Беларуси соевый соус в список опасной продукции.

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