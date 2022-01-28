Бури «Мари» и «Надя» накроют Беларусь? 28.01.2022, 12:36

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Фото: charter97.org

Сильный ветер пришел из Скандинавии.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 28 января из-за ветра.

«Днем 28 января (пятница) по западу страны ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с», — предупредили синоптики.

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с Балтийского моря на Псковскую область России. Ожидается, что будет облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. В отдельных районах по северу страны налипание мокрого снега.

Температура воздуха максимальная днем -1..+4°С.

«Мари» и «Надя»

Вероятно, такой ветер в Беларуси — это влияние двух бурь — «Мари» и «Надя», которые в Польше называют разрушительным. Они пришли из Скандинавии.

«Мари» начала бушевать в Польше 27 января, принесла сильные порывы ветра, апогей которых наблюдался в ночь с четверга на пятницу. Буря повредила крыши зданий, снесла деревья.

А на юге страны было объявлено предупреждение второй степени о метелях и буранах.

Продолжит эту деятельность «Надя», которая, как говорят синоптики, станет еще более разрушительной.

Кстати, эти циклоны накроют и Москву.

Что ждать в Беларуси на выходных?

На выходных, 29 и 30 января, продолжится ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый.

29 января сохранится влияние фронтальных разделов. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -5..+1°С.

А 30 января погодные условия обусловит циклон, смещающийся со Скандинавии на территорию Латвии. Облачно. Продолжительные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по западу около 0°С, максимальная днем -2..+3°С.

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