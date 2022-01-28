Бури «Мари» и «Надя» накроют Беларусь?
- 28.01.2022, 12:36
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Сильный ветер пришел из Скандинавии.
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 28 января из-за ветра.
«Днем 28 января (пятница) по западу страны ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с», — предупредили синоптики.
Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с Балтийского моря на Псковскую область России. Ожидается, что будет облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. В отдельных районах по северу страны налипание мокрого снега.
Температура воздуха максимальная днем -1..+4°С.
«Мари» и «Надя»
Вероятно, такой ветер в Беларуси — это влияние двух бурь — «Мари» и «Надя», которые в Польше называют разрушительным. Они пришли из Скандинавии.
«Мари» начала бушевать в Польше 27 января, принесла сильные порывы ветра, апогей которых наблюдался в ночь с четверга на пятницу. Буря повредила крыши зданий, снесла деревья.
А на юге страны было объявлено предупреждение второй степени о метелях и буранах.
⚠️Dwa kolejne niże, które znad Atlantyku będą przemieszczać się przez Skandynawię na wschód Europy, sprowadzą do Polski dwa epizody wietrznej i niebezpiecznej pogody.— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 26, 2022
➡️Więcej w komunikacie:https://t.co/T6TGxTPR1G#IMGW #pogoda #prognoza #meteo #Marie #Nadia pic.twitter.com/awYJpP3DqU
Продолжит эту деятельность «Надя», которая, как говорят синоптики, станет еще более разрушительной.
Кстати, эти циклоны накроют и Москву.
Что ждать в Беларуси на выходных?
На выходных, 29 и 30 января, продолжится ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый.
29 января сохранится влияние фронтальных разделов. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -5..+1°С.
А 30 января погодные условия обусловит циклон, смещающийся со Скандинавии на территорию Латвии. Облачно. Продолжительные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по западу около 0°С, максимальная днем -2..+3°С.