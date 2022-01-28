Диетолог назвала замедляющий старение и способствующий похудению продукт 28.01.2022, 13:06

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Также он делает сосуды более крепкими.

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что грейпфрут способствует замедлению старения и уменьшает чувство голода, таким образом помогая похудеть.

Специалист в беседе с РИА «Новости» в четверг, 27 января, объяснила, что в этом фрукте содержится много витаминов и микроэлементов, больше всего — витамина С и кремния: веществ, которые благотворно влияют на выработку коллагена. Также в грейпфруте есть другие составляющие, которые в настоящее время изучаются. Известно, что некоторые из них замедляют старение. Эти компоненты называются геропротекторами.

Одно из этих веществ называется нарингенин. Он обладает противоопухолевым, антиоксидантным, противовирусным, антибактериальным и противовоспалительным действиями, отмечает телеканал «360».

Также в грейпфруте содержится нобителин, полезный тем, кто хочет похудеть. А геспередин в его составе — это антиоксидант, он уменьшает аллергические реакции и делает сосуды более крепкими.

Кроме того, этот фрукт стимулирует пищеварение и помогает при сниженной кислотности желудка.

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