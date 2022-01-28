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Николай Статкевич рассказал, как правильно понимать пропагандистские СМИ

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  • 28.01.2022, 14:26
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Николай Статкевич рассказал, как правильно понимать пропагандистские СМИ
Николай Статкевич
Фото: Charter97.org

Специальный словарь от лидера белорусской оппозиции.

Жена лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович поделилась его письмом из тюрьмы:

— Некоторые люди в письмах ко мне недоумевают, как я могу делать аналитику на основании только доступных сейчас, известных тебе источников. Одна из причин — я имею специальный словарь. Как обещал, приведу некоторые примеры из него:

Защита независимости — торговля суверенитетом;

Внешнее вмешательство — народный протест;

Сохранение национальной идентичности — уничтожение национального языка;

Историческая память — национальное беспамятство, борьба против исторического герба и символики его цветов;

Борьба против последователей нацизма — публичное одобрение гитлеровского порядка.

19.01.22 г. Гомель

СИЗО №3

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